КОВА: На Киевщине работала ПВО
Воскресенье, 23 июня 2024, 05:19
В ночь на 23 июня в Киеве и области во время воздушной тревоги прозвучали взрывы, работала противовоздушная оборона.
Источник: Суспільне, Киевская областная военная администрация
Детали: В Киеве были слышны взрывы.
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По информации местных властей в регионе работают силы ПВО.
Дополнено: Городской голова Киева Виталий Кличко также сообщил, что в Киеве слышны взрывы. По его словам работают силы ПВО в области и в столице.
Он попросил находиться в укрытиях.