КОВА: На Киевщине работала ПВО

В ночь на 23 июня в Киеве и области во время воздушной тревоги прозвучали взрывы, работала противовоздушная оборона.

Источник: Суспільне, Киевская областная военная администрация

Детали: В Киеве были слышны взрывы.

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По информации местных властей в регионе работают силы ПВО.

Дополнено: Городской голова Киева Виталий Кличко также сообщил, что в Киеве слышны взрывы. По его словам работают силы ПВО в области и в столице.

Он попросил находиться в укрытиях.