На фронті в Україні загинув третій доброволець з Естонії – ЗМІ

Мартін Яагер під час місії в Афганістані 11 років тому. Фото:Erik Tikan

На війні на Луганщині загинув естонський доброволець Мартін Яагер, який служив у лавах Сил оборони України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на естонське видання Postimees

Деталі: Мартін Яагер (Martin Jääger) загинув 22 червня в районі села Райгородка, що під Сватовим, на межі Харківської та Луганської областей. Це третій естонець, який загинув, захищаючи Україну. Видання зазначає, що він воював у лавах 3-ї штурмової бригади.

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42-річний Яагер до повномасштабної війни був професійним військовим естонської армії. Він понад 10 років був у лавах елітного підрозділу, з 2013 року брав участь у місії в Афганістані.

Воювати за Україну Яагер приїхав більше року тому і за цей час побував у лавах різних підрозділів, у Третю штурмову він прийшов близько місяця тому.

Що передувало: У березні 2023 року в Україні загинув перший естонець Іво Юрак, у вересні - Танель Кріггуль.

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