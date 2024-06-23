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На фронті в Україні загинув третій доброволець з Естонії – ЗМІ

Марія Ємець, Катерина ТищенкоНеділя, 23 червня 2024, 17:30
На фронті в Україні загинув третій доброволець з Естонії – ЗМІ
Мартін Яагер під час місії в Афганістані 11 років тому. Фото:Erik Tikan

На війні на Луганщині загинув естонський доброволець Мартін Яагер, який служив у лавах Сил оборони України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на естонське видання Postimees

Деталі: Мартін Яагер (Martin Jääger) загинув 22 червня в районі села Райгородка, що під Сватовим, на межі Харківської та Луганської областей. Це третій естонець, який загинув, захищаючи Україну. Видання зазначає, що він воював у лавах 3-ї штурмової бригади. 

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42-річний Яагер до повномасштабної війни був професійним військовим естонської армії. Він понад 10 років був у лавах елітного підрозділу, з 2013 року брав участь у місії в Афганістані. 

Воювати за Україну Яагер приїхав більше року тому і за цей час побував у лавах різних підрозділів, у Третю штурмову він прийшов близько місяця тому. 

Що передувало: У березні 2023 року в Україні загинув перший естонець Іво Юрак, у вересні - Танель Кріггуль.

ВІДЕО ДНЯ

У лютому 2024 року на війні загинув перший доброволець з Литви Тадас Тумас, його з почестями поховали у Вільнюсі. 

Теми: ЕстоніявійнаЗбройні сили
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