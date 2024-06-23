На фронте в Украине погиб третий доброволец из Эстонии – СМИ

Мартин Яагер во время миссии в Афганистане 11 лет назад. Фото: Erik Tikan

На войне в Луганской области погиб эстонский доброволец Мартин Яагер, который служил в Силах обороны Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на эстонское издание Postimees

Детали: Мартин Яагер (Martin Jääger) погиб 22 июня в районе села Райгородка, что под Сватовым, на границе Харьковской и Луганской областей. Это третий эстонец, который погиб, защищая Украину. Издание отмечает, что он воевал в рядах 3-й штурмовой бригады.

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42-летний Яагер до полномасштабной войны был профессиональным военным эстонской армии. Он более 10 лет был в рядах элитного подразделения, с 2013 года участвовал в миссии в Афганистане.

Воевать за Украину Яагер приехал больше года назад и за это время побывал в разных подразделениях, в Третью штурмовую он пришел около месяца назад.

Что предшествовало: В марте 2023 года в Украине погиб первый эстонец Иво Юрак, в сентябре – Танель Криггуль.

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