У Києві підлітка підозрюють у побитті колишнього військового

17-річному киянину повідомили про підозру через напад на колишнього військового у Дарницькому районі Києва.

Джерело: Київська міська прокуратура

Дослівно: "Досудовим розслідуванням встановлено, що ввечері 21 червня близько опівночі хлопець вчинив хуліганство щодо колишнього військовослужбовця, який повертався додому з прогулянки з собакою.

Реклама:

На вулиці Тростянецькій до чоловіка підійшов підозрюваний разом з двома друзями, провокуючи конфлікт. Згодом хлопець завдав потерпілому близько 10 ударів по обличчю, після чого чоловік впав.

Наразі 17-річному киянину, який є студентом коледжу з посиленою військовою та фізичної підготовкою, повідомлено про підозру".

Деталі: За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дарницької окружної прокуратури 17-річному киянину повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства, тобто грубого порушення громадського порядку, що супроводжується особливою зухвалістю (ч.1 ст. 296 КК України).

ВІДЕО ДНЯ

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до п’яти років, або обмеженням волі на той самий строк.