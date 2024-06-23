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У Києві підлітка підозрюють у побитті колишнього військового

Катерина ТищенкоНеділя, 23 червня 2024, 18:56
У Києві підлітка підозрюють у побитті колишнього військового
підозрюваний хлопець, фото прокуратури

17-річному киянину повідомили про підозру через напад на колишнього військового у Дарницькому районі Києва.

Джерело: Київська міська прокуратура

Дослівно: "Досудовим розслідуванням встановлено, що ввечері 21 червня близько опівночі хлопець вчинив хуліганство щодо колишнього військовослужбовця, який повертався додому з прогулянки з собакою.

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На вулиці Тростянецькій до чоловіка підійшов підозрюваний разом з двома друзями, провокуючи конфлікт. Згодом хлопець завдав потерпілому близько 10 ударів по обличчю, після чого чоловік впав.

Наразі 17-річному киянину, який є студентом коледжу з посиленою військовою та фізичної підготовкою, повідомлено про підозру".

Деталі: За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дарницької окружної прокуратури 17-річному киянину повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства, тобто грубого порушення громадського порядку, що супроводжується особливою зухвалістю (ч.1 ст. 296 КК України).

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Теми: КиївнападЗбройні сили
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