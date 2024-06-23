В Киеве подростка подозревают в избиении бывшего военного

17-летнему киевлянину сообщили о подозрении из-за нападения на бывшего военного в Дарницком районе Киева.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "Досудебным расследованием установлено, что вечером 21 июня около полуночи парень совершил хулиганство в отношении бывшего военнослужащего, который возвращался домой с прогулки с собакой.

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На улице Тростянецкой к мужчине подошел подозреваемый вместе с двумя друзьями, провоцируя конфликт. Впоследствии парень нанес потерпевшему около 10 ударов по лицу, после чего мужчина упал.

Сейчас 17-летнему киевлянину, который является студентом колледжа с усиленной военной и физической подготовкой, сообщено о подозрении".

Детали: Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Дарницкой окружной прокуратуры 17-летнему киевлянину сообщено о подозрении в совершении хулиганства, то есть грубого нарушения общественного порядка, сопровождающегося особой дерзостью (ч.1 ст. 296 УК Украины).

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или пробационным надзором на срок до пяти лет, или ограничением свободы на тот же срок.