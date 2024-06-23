У Дагестані у двох містах сталися напади, вбито й поранено поліцейських

У російській республіці Дагестан у місті Дербент невідомі обстріляли синагогу і церкву, а в Махачкалі невідомі на вулиці обстріляли пост ДПС, влада заявляє про 6 убитих і 12 поранених поліцейських.

Джерело: російське агентство РИА Новости з посиланням на прес-службу МВС Дагестану

Деталі: У Дербенті невідомі з автоматичної зброї обстріляли синагогу і церкву. У синагозі після нападу сталася пожежа.

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За попередньою інформацією, одного співробітника поліції вбито, одного поранено внаслідок стрілянини в Дербенті, повідомили в регіональному МВС.

Водночас у Махачкалі невідомі на вулиці обстріляли пост ДПС. Там одного співробітника поліції вбито, 6 поранено, повідомили в регіональному МВС.

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Оперативний штаб створено в Дагестані після стрілянини в Дербенті та Махачкалі, повідомив глава республіки Сергій Меліков.

Він зазначив, що невідомі здійснили спроби дестабілізації суспільної ситуації.

Пізніше в МВС повідомили, що на вулиці Магомедгаджиєва в Махачкалі триває бойове зіткнення.

У громадській спостережній комісії Дагестану заявили, що в Дербенті в церкві вбито священика, а в Махачкалі - охоронця церкви.

Оновлено о 20:26: Шістьох правоохоронців убито, 12 поранено в Дагестані, повідомили РИА Новости в МВС регіону.

Пізніше кількість загиблих унаслідок нападів у Дагестані сягнула дев'яти (з них семеро - правоохоронці), 25 осіб постраждали, повідомив муфтіят республіки.

МВС Дагестану заявило про ліквідацію чотирьох бойовиків.