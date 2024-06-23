Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Дагестані у двох містах сталися напади, вбито й поранено поліцейських

Катерина ТищенкоНеділя, 23 червня 2024, 19:32
У Дагестані у двох містах сталися напади, вбито й поранено поліцейських
місце стрілянини в Махачкалі, скріншот відео РИА Новости

У російській республіці Дагестан у місті Дербент невідомі обстріляли синагогу і церкву, а в Махачкалі невідомі на вулиці обстріляли пост ДПС, влада заявляє про 6 убитих і 12 поранених поліцейських.

Джерело: російське агентство РИА Новости з посиланням на прес-службу МВС Дагестану

Деталі: У Дербенті невідомі з автоматичної зброї обстріляли синагогу і церкву. У синагозі після нападу сталася пожежа.

Реклама:

За попередньою інформацією, одного співробітника поліції вбито, одного поранено внаслідок стрілянини в Дербенті, повідомили в регіональному МВС.

Водночас у Махачкалі невідомі на вулиці обстріляли пост ДПС. Там одного співробітника поліції вбито, 6 поранено, повідомили в регіональному МВС.

ВІДЕО ДНЯ

Оперативний штаб створено в Дагестані після стрілянини в Дербенті та Махачкалі, повідомив глава республіки Сергій Меліков.

Він зазначив, що невідомі здійснили спроби дестабілізації суспільної ситуації.

Пізніше в МВС повідомили, що на вулиці Магомедгаджиєва в Махачкалі триває бойове зіткнення.

У громадській спостережній комісії Дагестану заявили, що в Дербенті в церкві вбито священика, а в Махачкалі - охоронця церкви.

Оновлено о 20:26: Шістьох правоохоронців убито, 12 поранено в Дагестані, повідомили РИА Новости в МВС регіону.

Пізніше кількість загиблих унаслідок нападів у Дагестані сягнула дев'яти (з них семеро - правоохоронці), 25 осіб постраждали, повідомив муфтіят республіки.

МВС Дагестану заявило про ліквідацію чотирьох бойовиків.

Теми: Росіянападполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден визнав критику щодо виступу на дебатах із Трампом, але іти не планує

Росія завдала ракетного удару по дев'ятиповерхівці у Дніпрі, є загиблий. Серед поранених вагітна та немовля

Військовий квиток у "Резерв+" і QR-код від ЦНАПу можна пред’являти на кордоні – подробиці від ДПСУ

WSJ: За вбивство пілота Кузьмінова кілери отримали гроші від держслужбовців РФ у Відні

У суботу графіки відключення світла діятимуть протягом усієї доби

Речник кампанії Байдена заявив, що президент не зніме кандидатуру на виборах після невдалих дебатів 

Усі новини...
Росія
Буданов сказав, чи застосує РФ ядерну зброю, якщо втратить контроль над Кримом
Партизани у Росії провели диверсію на залізниці до Маріуполя
Повітряні сили уразили пункт управління росіян у Бєлгородській області
Останні новини
21:37
У Міноборони підтвердили знищення російського центру космічного зв'язку в Криму 23 червня
21:35
Доходи держбюджету у червні перевиконані на 12,3% - Мінфін
21:28
Формула-1Ферстаппен виграв спринт-кваліфікацію Гран-прі Австрії
21:21
Орбан може зустрітися з Зеленським наступного тижня, можливо – в Україні
21:13
Байден визнав критику щодо виступу на дебатах із Трампом, але іти не планує
21:12
Кабмін затвердив залучення грантової підтримки від ЄС в рамках Ukraine Facility
21:06
Путін розпорядився розпочати виробництво ракет меншої та середньої дальності
20:55
ЗМІ: Орбан хоче, щоб Трамп взяв участь у саміт ЄС під час головування Угорщини
20:48
В уряді є бачення, як покрити всі бюджетні потреби у 2025 році - Шмигаль
20:46
Росія завдала ракетного удару по дев'ятиповерхівці у Дніпрі, є загиблий та поранені
Усі новини...
Реклама:
Реклама: