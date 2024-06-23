В Дагестане в двух городах произошли нападения, убиты и ранены полицейские
В российской республике Дагестан в городе Дербент неизвестные обстреляли синагогу и церковь, а в Махачкале неизвестные на улице обстреляли пост ДПС, власти заявляют о 6 убитых и 12 раненых полицейских.
Источник: российское агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана
Детали: В Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. В синагоге после нападения произошел пожар.
По предварительной информации, один сотрудник полиции убит, один ранен в результате стрельбы в Дербенте, сообщили в региональном МВД.
При этом в Махачкале неизвестные на улице обстреляли пост ДПС. Там один сотрудник полиции убит, 6 ранены, сообщили в региональном МВД.
Оперативный штаб создан в Дагестане после ЧП со стрельбой в Дербенте и Махачкале, сообщил глава республики Сергей Меликов.
Он отметил, что неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации.
Позже в МВД сообщили, что на улице Магомедгаджиева в Махачкале продолжается боестолкновение.
В общественной наблюдательной комиссии Дагестана заявили, что в Дербенте в церкви убит священник, а в Махачкале – охранник церкви.
Обновлено в 20:26: Шесть правоохранителей убиты, 12 ранены в Дагестане, сообщили РИА Новости в МВД региона.
Позже число погибших в результате нападений в Дагестане достигло девяти (из них семь – правоохранители), 25 человек пострадали, сообщил муфтият республики.
МВД Дагестана заявило о ликвидации четырех боевиков.