Буданов: Ситуація на сході лишатиметься складною принаймні місяць, але Армагеддону не буде

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов прогнозує, що ситуація на сході України лишатиметься складною щонайменше місяць, але "Армагеддону не буде".

Джерело: Буданов в інтерв’ю The Philadelphia Inquirer

Деталі: Буданова запитали, чи можуть українські війська зупинити нинішній російський наступ на сході України, де Москва здобуває невеликі, але стабільні територіальні здобутки.

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Пряма мова: "Хороша новина полягає в тому, що ніякого Армагеддону не буде. Погана новина полягає в тому, що ситуація досить складна. Вона залишатиметься такою щонайменше місяць, і легшою не стане".

Більше деталей: Він заявив, що Україна зробить все можливе, щоб "мінімізувати російські успіхи". Однак на питання, чи зможе Україна утримати місто Часів Яр, Буданов сказав: "Я утримаюсь від відповіді".

Керівник ГУР вважає, що відповіддю на російську перевагу в живій силі є технології ведення бойових дій, в яких Україна стала світовим лідером, замінюючи людей на полі бою, де це можливо, новими варіантами безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби.

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"Технології матимуть досить важливе значення в цій війні, щоб ми не вели війну до останнього громадянина", – прогнозує Буданов.

Він також назвав себе "фанатом" перенесення війни на територію Росії за допомогою безпілотників дальнього радіусу дії.

"Я виступав за це з перших днів війни, відкрито заявляючи, що поки війна локалізована на нашій території, вона не торкнеться Росії. Саме тому з весни 2022 року ми почали проводити значні операції на російській території, і будемо заходити тим далі, чим більше у нас буде для цього ресурсів. І Росія почала це відчувати", – сказав він.

Іншими словами, зазначив Буданов, правитель РФ Володимир Путін більше не може робити вигляд перед своїм народом, що ця війна його не зачіпає.

"Вона ще не є критичною для Росії на даному етапі, але вона призвела до того, що пересічний громадянин в європейській частині Російської Федерації точно знає і відчуває, що війна триває, і сам відчув деякі вибухи. Це впливає, нехай і в невеликому масштабі, на їхній моральний дух", – сказав керівник ГУР.

Він також висловив думку, що попередження Білого дому Києву не завдавати ударів по нафтопереробних заводах не має сенсу, оскільки вони є легітимною військовою ціллю. Ці атаки, можливо, не зможуть переломити хід війни, визнав керівник розвідки, але він вважає, що вони можуть вплинути на російську економіку "і психологічний стан", що, в свою чергу, "впливає на військовий компонент". ГУР оголосив, що вважає будь-яку російську військову ціль в радіусі 500 миль чесною грою.

Буданов зазначив, що дозвіл США використовувати американську зброю для ураження джерел російського вогню безпосередньо по той бік кордону "полегшить нам життя". Водночас він додав, що якщо Києву буде дозволено використовувати американську зброю "на всю так звану оперативну глибину в Росії, яку ми можемо досягти, звичайно, нам буде легше".

Керівник ГУР також не бачить сенсу в мирних переговорах, оскільки "у нас немає іншого виходу, окрім як повернути те, що було окуповано. Інакше стан війни триватиме вічно".