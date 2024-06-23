Буданов: Ситуация на востоке будет оставаться сложной минимум месяц, но Армагеддона не будет

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов прогнозирует, что ситуация на востоке Украины будет оставаться сложной минимум месяц, но "Армагеддона не будет".

Источник: Буданов в интервью The Philadelphia Inquirer

Детали: Буданова спросили, могут ли украинские войска остановить нынешнее российское наступление на востоке Украины, где Москва получает небольшие, но стабильные территориальные достижения.

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Прямая речь: "Хорошая новость заключается в том, что никакого Армагеддона не будет. Плохая новость заключается в том, что ситуация достаточно сложная. Она будет оставаться такой как минимум месяц, и легче не станет".

Больше деталей: Он заявил, что Украина сделает все возможное, чтобы "минимизировать российские успехи". Однако на вопрос, сможет ли Украина удержать город Часов Яр, Буданов сказал: "Я воздержусь от ответа".

Руководитель ГУР считает, что ответом на российское превосходство в живой силе являются технологии ведения боевых действий, в которых Украина стала мировым лидером, заменяя людей на поле боя, где это возможно, новыми вариантами беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

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"Технологии будут иметь достаточно важное значение в этой войне, чтобы мы не вели войну до последнего гражданина", – прогнозирует Буданов.

Он также назвал себя "фанатом" переноса войны на территорию России с помощью беспилотников дальнего радиуса действия.

"Я выступал за это с первых дней войны, открыто заявляя, что пока война локализована на нашей территории, она не коснется России. Именно поэтому с весны 2022 года мы начали проводить значительные операции на российской территории, и будем заходить тем дальше, чем больше у нас будет для этого ресурсов. И Россия начала это чувствовать", – сказал он.

Иными словами, отметил Буданов, правитель РФ Владимир Путин больше не может делать вид перед своим народом, что эта война его не затрагивает.

"Она еще не является критической для России на данном этапе, но она привела к тому, что рядовой гражданин в европейской части Российской Федерации точно знает и чувствует, что война продолжается, и сам ощутил некоторые взрывы. Это влияет, пусть и в небольшом масштабе, на их моральный дух", – сказал руководитель ГУР.

Он также высказал мнение, что предупреждение Белого дома Киеву не наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам не имеет смысла, поскольку они являются легитимной военной целью. Эти атаки, возможно, не смогут переломить ход войны, признал руководитель разведки, но он считает, что они могут повлиять на российскую экономику "и психологическое состояние", что, в свою очередь, "влияет на военный компонент". ГУР объявил, что считает любую российскую военную цель в радиусе 500 миль честной игрой.

Буданов отметил, что разрешение США использовать американское оружие для поражения источников российского огня непосредственно по ту сторону границы "облегчит нам жизнь". В то же время он добавил, что, если Киеву будет разрешено использовать американское оружие "на всю так называемую оперативную глубину в России, которую мы можем достичь, конечно, нам будет легче".

Руководитель ГУР также не видит смысла в мирных переговорах, поскольку "у нас нет другого выхода, кроме как вернуть то, что было оккупировано. Иначе состояние войны будет продолжаться вечно".