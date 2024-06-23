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У Кривому Розі два дні шукали дівчинку й знайшли тіло: у вбивстві підозрюють її матір

Катерина ТищенкоНеділя, 23 червня 2024, 22:01
У Кривому Розі два дні шукали дівчинку й знайшли тіло: у вбивстві підозрюють її матір
мати дівчинки і поліцейський, фото поліції

У Кривому Розі поліція затримала матір 10-річної дівчинки, яку два дні розшукували, за підозрою в її жорстокому вбивстві, тіло дитини знайшли.

Джерело: Національна поліція України

Деталі: Матір дівчинки звернулася до поліції 20 червня та повідомила, що дві години тому її донька пішла з дому та не повернулася. Для пошуків зниклої була розгорнута пошукова операція, орієнтований весь особовий склад поліції. Були залучені понад 50 правоохоронців, волонтери, кінологи, рятувальники та курсанти.

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Крім того, поліцейські ювенальної превенції встановили та опитали знайомих та всіх, з ким дитина спілкувалася. Як виявилося, ніхто з них не бачив та не розмовляв з нею після 15 червня.

Дослівно: "В результаті з’ясування всіх обставин події, поліцейські встановили, що дівчинка стала жертвою злочину, а до вбивства дитини причетна її матір. 15 червня під час сварки вона жорстоко вбила власну доньку.

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Для приховання слідів злочину жінка поклала тіло до валізи, вивезла на дачу, перенесла до погребу та залила бетоном. 22 червня поліцейські знайшли тіло дівчинки. Криміналісти та слідчі провели огляд місця події, вилучили всю необхідну слідову інформацію та речові докази. Тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи.

 

Цього ж дня 40-річну жінку затримали в порядку ст. 208 КПК України. 23 червня їй повідомили про підозру за скоєння умисного вбивства малолітньої дитини згідно з п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення".

Теми: Кривий Рігдітивбивство
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