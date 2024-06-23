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В Кривом Роге два дня искали девочку и нашли тело: в убийстве подозревают ее мать

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 июня 2024, 22:01
В Кривом Роге два дня искали девочку и нашли тело: в убийстве подозревают ее мать
мать девочки и полицейский, фото полиции

В Кривом Роге полиция задержала мать 10-летней девочки, которую два дня разыскивали, по подозрению в ее жестоком убийстве, тело ребенка нашли.

Источник: Национальная полиция Украины

Детали: Мать девочки обратилась в полицию 20 июня и сообщила, что два часа назад ее дочь ушла из дома и не вернулась. Для поисков пропавшей была развернута поисковая операция, ориентирован весь личный состав полиции. Были привлечены более 50 правоохранителей, волонтеры, кинологи, спасатели и курсанты.

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Кроме того, полицейские ювенальной превенции установили и опросили знакомых и всех, с кем ребенок общался. Как оказалось, никто из них не видел и не разговаривал с ней после 15 июня.

Дословно: "В результате выяснения всех обстоятельств происшествия, полицейские установили, что девочка стала жертвой преступления, а к убийству ребенка причастна ее мать. 15 июня во время ссоры она жестоко убила собственную дочь.

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Для сокрытия следов преступления женщина положила тело в чемодан, вывезла на дачу, перенесла в погреб и залила бетоном. 22 июня полицейские нашли тело девочки. Криминалисты и следователи провели осмотр места происшествия, изъяли всю необходимую следовую информацию и вещественные доказательства. Тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

 

В этот же день 40-летнюю женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. 23 июня ей сообщили о подозрении за совершение умышленного убийства малолетнего ребенка согласно п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение".

Темы: Кривой Рогдетиубийство
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