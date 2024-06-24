Саудівська Аравія заявила про понад 1300 загиблих під час паломництва

У неділю Саудівська Аравія заявила, що під час цьогорічного паломництва Хадж загинуло понад 1300 осіб.

Джерело: CNN із посиланням на офіційні дані уряду Саудівської Аравії

Деталі: У повідомленні зазначається, що "численні випадки" через теплові удари і "несанкціоновані" поїздки стали причиною більш ніж чотирьох з п'яти смертельних випадків.

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Дослівно уряд Саудівської Аравії: "Цього року система охорони здоров'я реагувала на численні випадки теплового стресу, і деякі люди все ще перебувають під наглядом. На жаль, кількість смертей сягнула 1 301".

Деталі: У заяві сказано, що 83% загиблих "не мали дозволу на здійснення хаджу" і "йшли на великі відстані під прямими сонячними променями, без належного захисту або комфорту". Серед загиблих було "кілька літніх і хронічно хворих людей".

Також, за даними уряду, особи всіх загиблих вже ідентифіковані.

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Екстремальна спека була названа головною причиною сотень смертей і поранень, зареєстрованих цього року під час хаджу. У Мецці, священному місті, яке є центральним для паломників, що здійснюють хадж, температура в понеділок піднялася до рекордних понад 50 градусів за Цельсієм. Органи влади також заявили, що проблеми ускладнюються кількістю неофіційних паломництв.

Саудівська Аравія вимагає від кожного паломника придбати одну з 1,8 мільйона наявних ліцензій для легального доступу до Мекки. Ці ліцензії можуть коштувати кілька тисяч доларів США. Паломники без ліцензії, як правило, не подорожують в організованих туристичних автобусах з кондиціонерами і не мають вільного доступу до води та їжі.

Уряд Саудівської Аравії також припускає, що несанкціонований характер багатьох поїздок був фактором, який вплинув на те, скільки часу знадобилося для оголошення офіційної кількості загиблих, оскільки це ускладнило процес ідентифікації.

"Ідентифікація завершилася, незважаючи на початкову відсутність особистої інформації або документів, що посвідчують особу. Для ідентифікації, поховання та вшанування померлих були дотримані належні процедури, а також видані свідоцтва про смерть", - йдеться у повідомленні.

CNN зазначає, що деякі паломники нарікали на погану інфраструктуру та організацію цьогорічного хаджу. Навіть паломникам з офіційними турами доводилося проводити більшу частину дня на палючій спеці.

Що передувало: Напередодні повідомлялося, що кількість загиблих під час цьогорічного паломництва мусульман до Мекки у Саудівській Аравії сягнула майже 500 осіб.