США заявили про атаку хуситів на грецьке судно у Червоному морі

Військові Сполучених Штатів повідомили, що бойовики-хусити, яких підтримує Іран, ймовірно, за допомогою безпілотника атакували у Червоному морі в неділю суховантаж Transworld Navigator, що належить Греції. Екіпаж повідомив про незначні поранення своїх членів та помірні пошкодження судна, але корабль продовжив рух.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на зведення Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

Дослівно: "Це вже четвертий напад підтримуваних Іраном хуситів на судно Transworld Navigator. Ніхто з американських або коаліційних кораблів не постраждав".

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Деталі: Військові США зауважили, що ця "зловмисна й безрозсудна поведінка" хуситів загрожує регіональній стабільності та ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі й Аденській затоці.

"CENTCOM продовжуватиме діяти разом з партнерами для притягнення хуситів до відповідальності та послаблення їхнього військового потенціалу", – заявили сили США.

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