США заявили про атаку хуситів на грецьке судно у Червоному морі
Військові Сполучених Штатів повідомили, що бойовики-хусити, яких підтримує Іран, ймовірно, за допомогою безпілотника атакували у Червоному морі в неділю суховантаж Transworld Navigator, що належить Греції. Екіпаж повідомив про незначні поранення своїх членів та помірні пошкодження судна, але корабль продовжив рух.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на зведення Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).
Дослівно: "Це вже четвертий напад підтримуваних Іраном хуситів на судно Transworld Navigator. Ніхто з американських або коаліційних кораблів не постраждав".
Деталі: Військові США зауважили, що ця "зловмисна й безрозсудна поведінка" хуситів загрожує регіональній стабільності та ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі й Аденській затоці.
"CENTCOM продовжуватиме діяти разом з партнерами для притягнення хуситів до відповідальності та послаблення їхнього військового потенціалу", – заявили сили США.
Передісторія:
- Напередодні військові Сполучених Штатів заперечили заяви бойовиків-хуситів про те, що вони буцімто успішно атакували американський авіаносець "Дуайт Ейзенхауер".
- Раніше сили США заявили про нову успішну атаку по озброєннях бойовиків-хуситів, яких підтримує Іран, у підконтрольних ним районах Ємену.
- Міністерство фінансів США 17 червня оголосило про санкції проти двох фізичних і п'яти юридичних осіб, які сприяли закупівлі зброї для повстанців-хуситів у Ємені, що з минулого року атакують комерційні судна в Червоному морі та Аденській затоці.
- У лютому США оголосили єменських хуситів, підтримуваних Іраном, терористичною групою.
- Нагадаємо, США та союзники почали патрулювати регіон для захисту торгових суден під кінець 2023 року, після того, як атаки підтримуваних Іраном бойовиків-хусити почали створювати загрозу для цього торгового шляху. Із січня у регіоні почала діяти також спеціальна військово-морська місія ЄС.