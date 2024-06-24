Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США заявили про атаку хуситів на грецьке судно у Червоному морі

Андрій Синявський, Станіслав ПогоріловПонеділок, 24 червня 2024, 09:03
США заявили про атаку хуситів на грецьке судно у Червоному морі
Ілюстративне фото Getty Images

Військові Сполучених Штатів повідомили, що бойовики-хусити, яких підтримує Іран, ймовірно, за допомогою безпілотника атакували у Червоному морі в неділю суховантаж Transworld Navigator, що належить Греції. Екіпаж повідомив про незначні поранення своїх членів та помірні пошкодження судна, але корабль продовжив рух.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на зведення Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

Дослівно: "Це вже четвертий напад підтримуваних Іраном хуситів на судно Transworld Navigator. Ніхто з американських або коаліційних кораблів не постраждав".

Реклама:

Деталі: Військові США зауважили, що ця "зловмисна й безрозсудна поведінка" хуситів загрожує регіональній стабільності та ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі й Аденській затоці.

"CENTCOM продовжуватиме діяти разом з партнерами для притягнення хуситів до відповідальності та послаблення їхнього військового потенціалу", – заявили сили США.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Напередодні військові Сполучених Штатів заперечили заяви бойовиків-хуситів про те, що вони буцімто успішно атакували американський авіаносець "Дуайт Ейзенхауер".
  • Раніше сили США заявили про нову успішну атаку по озброєннях бойовиків-хуситів, яких підтримує Іран, у підконтрольних ним районах Ємену.
  • Міністерство фінансів США 17 червня оголосило про санкції проти двох фізичних і п'яти юридичних осіб, які сприяли закупівлі зброї для повстанців-хуситів у Ємені, що з минулого року атакують комерційні судна в Червоному морі та Аденській затоці.
  • У лютому США оголосили єменських хуситів, підтримуваних Іраном, терористичною групою.
  • Нагадаємо, США та союзники почали патрулювати регіон для захисту торгових суден під кінець 2023 року, після того, як атаки підтримуваних Іраном бойовиків-хусити почали створювати загрозу для цього торгового шляху. Із січня у регіоні почала діяти також спеціальна військово-морська місія ЄС.

Теми: СШАБлизький СхідГреція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Вільнянську Запорізької області завершили рятувальні роботи: 7 загиблих, 31 постраждалий

Виборці майже не змінили думку про Байдена і Трампа після дебатів – опитування

оновленоУ шахті на Львівщині обвалився ґрунт, загинули шахтарі

У неділю графіки відключень діятимуть протягом усієї доби

Політики у Європі приголомшені виступом Байдена на дебатах – ЗМІ

ДБР перевірить дії генерала Содоля під час наступу росіян – джерела

Усі новини...
США
Наступ Ізраїлю на Ліван може спровокувати Іран на відповідь – топвійськовий США
США, Південна Корея та Японія засудили військове співробітництво між РФ та КНДР
Блінкен подякував Південній Кореї за підтримку України
Останні новини
01:54
Окупанти на Луганщині передаватимуть житло українців силовикам та мігрантам
01:11
Україна і США скоординували кроки для постачання Patriot – Кулеба
00:25
Євро-2024Німеччина обіграла Данію та вийшла в чвертьфінал
00:22
Саудівська Аравія закликала своїх громадян виїхати з Лівану
23:54
Стефанчук анонсував призначення міністрів на одному з найближчих засідань ВР
23:50
"Мені не соромно сказати, що я попсовик": інтервʼю з продюсеркою "Мавки" та "Конотопської відьми"
23:40
Молитовний сніданок із Зеленським зібрав понад 800 осіб із 15 країн
23:11
фотоУ Вільнянську Запорізької області завершили рятувальні роботи: 7 загиблих, 31 постраждалий
22:55
Росіяни найбільше наступають біля Очеретиного, на Времівському напрямку атак побільшало – Генштаб
22:46
Євро-2024Матч Німеччини і Данії призупинили через страшенну зливу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: