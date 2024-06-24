США заявили об атаке хуситов на греческое судно в Красном море

Военные Соединенных Штатов сообщили, что боевики-хуситы, которых поддерживает Иран, вероятно, с помощью беспилотника атаковали в Красном море в воскресенье сухогруз Transworld Navigator, принадлежащий Греции. Экипаж сообщил о незначительных ранениях своих членов и умеренных повреждениях судна, но корабль продолжил движение.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сводку Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

Дословно: "Это уже четвертое нападение поддерживаемых Ираном хуситов на судно Transworld Navigator. Никто из американских или коалиционных кораблей не пострадал".

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Детали: Военные США отметили, что это "злонамеренное и безрассудное поведение" хуситов угрожает региональной стабильности и ставит под угрозу жизни моряков в Красном море и Аденском заливе.

"CENTCOM будет продолжать действовать вместе с партнерами для привлечения хуситов к ответственности и ослабления их военного потенциала", – заявили силы США.

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