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Боррель: ЄС створив лазівку, щоб обійти вето Угорщини на підтримку України

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловПонеділок, 24 червня 2024, 09:31
Боррель: ЄС створив лазівку, щоб обійти вето Угорщини на підтримку України
Жозеп Боррель, фото: Getty Images

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель повідомив, що Євросоюз розробив юридичний обхідний шлях, щоб обійти вето Угорщини на закупівлю зброї для України за рахунок прибутків, отриманих від заморожених російських активів цього року, що також може розчистити шлях для G7 для виплати Києву $50 млрд.

Джерело: Боррель в інтерв’ю Financial Times передає "Європейська правда"

Деталі: За його словами, оскільки Угорщина утрималася від попередньої домовленості про відкладення доходів від заморожених російських активів, вона "не повинна брати участь у прийнятті рішення про використання цих грошей".

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Боррель додав, що обхідний шлях "складний, як і кожне юридичне рішення, але він працює".

Лазівку обговорюватимуть міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок у Люксембурзі.

Він також розповів, що Брюссель запропонував Угорщині угоду, подібну до тієї, яку НАТО уклав з прем'єр-міністром Віктором Орбаном минулого тижня: Будапешт відмовився від заходів на підтримку України в обмін на те, що не накладатиме вето на заходи інших союзників по Альянсу не накладатимуть вето, але вона була відкинута.

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"Ми запропонували Угорщині: ваші гроші не будуть використані на підтримку України в жодному разі. Не тільки летальних, але й будь-яких. Забирайте свої гроші. Викиньте свої гроші зі скриньки. Я не хочу використовувати ваші гроші", – сказав Боррель, додавши, що Угорщина сказала "ні".

Головний дипломат сказав, що позиція Будапешта "має щось спільне з міцними зв'язками, які вони мають з Росією".

Видання зазначає, що обійшовши вето Угорщини, можна також усунути перешкоду, яка може ускладнити зусилля G7 щодо залучення $50 млрд кредиту для Києва до грудня, який має бути виплачений за рахунок майбутніх надходжень – рішення, прийняте лідерами на саміті в Італії.

Водночас, за словами посадовців, Угорщина все ще може заблокувати санкції ЄС, відповідно до яких російські активи блокуються, – рішення, яке 27 країн ЄС повинні одноголосно оновлювати кожні шість місяців.

Читайте також: Захід поділиться з Україною доходами від російських активів. Як це працюватиме

Теми: ЄСУгорщинадопомога Україні
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