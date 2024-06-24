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Боррель: ЕС создал лазейку, чтобы обойти вето Венгрии на поддержку Украины

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловПонедельник, 24 июня 2024, 09:31
Боррель: ЕС создал лазейку, чтобы обойти вето Венгрии на поддержку Украины
Жозеп Боррель, фото: Getty Images

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз разработал юридический обходной путь, чтобы обойти вето Венгрии на закупку оружия для Украины за счет доходов, полученных от замороженных российских активов в этом году, что также может расчистить путь для G7 для выплаты Киеву $50 млрд.

Источник: Боррель в интервью Financial Times передает "Европейская правда"

Детали: По его словам, поскольку Венгрия воздержалась от предварительной договоренности об отложении доходов от замороженных российских активов, она "не должна участвовать в принятии решения об использовании этих денег".

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Боррель добавил, что обходной путь "сложный, как и каждое юридическое решение, но он работает".

Лазейку будут обсуждать министры иностранных дел стран ЕС в понедельник в Люксембурге.

Он также рассказал, что Брюссель предложил Венгрии соглашение, подобное тому, которое НАТО заключил с премьер-министром Виктором Орбаном на прошлой неделе: Будапешт отказался от мер в поддержку Украины в обмен на то, что не будет накладывать вето на меры других союзников по Альянсу не будут накладывать вето, но оно было отвергнуто.

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"Мы предложили Венгрии: ваши деньги не будут использованы на поддержку Украины ни в коем случае. Не только летальных, но и любых. Забирайте свои деньги. Выбросьте свои деньги из ящика. Я не хочу использовать ваши деньги", – сказал Боррель, добавив, что Венгрия сказала "нет".

Главный дипломат сказал, что позиция Будапешта "имеет что-то общее с прочными связями, которые они имеют с Россией".

Издание отмечает, что обойдя вето Венгрии, можно также устранить препятствие, которое может осложнить усилия G7 по привлечению $50 млрд кредита для Киева до декабря, который должен быть выплачен за счет будущих поступлений – решение, принятое лидерами на саммите в Италии.

В то же время, по словам чиновников, Венгрия все еще может заблокировать санкции ЕС, в соответствии с которыми российские активы блокируются, – решение, которое 27 стран ЕС должны единогласно обновлять каждые шесть месяцев.

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Темы: ЕСВенгрияпомощь Украине
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