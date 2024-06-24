Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС наступного тижня виділить на підтримку України першу частину із 2,5 млрд євро від росактивів

Андрій Синявський, Станіслав ПогоріловПонеділок, 24 червня 2024, 12:19
ЄС наступного тижня виділить на підтримку України першу частину із 2,5 млрд євро від росактивів
Фото: Getty Images

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що наступного тижня ЄС виділить на підтримку Україні першу частину із 2,5 млрд євро з доходів від заморожених активів РФ.

Джерело: Боррель перед початком зустрічі глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі, передає "Європейська правда"

Деталі: За його словами, ЄС має шукати спосіб використання заморожених російських активів, уникаючи будь-яких блокувань з боку країн-членів.

Реклама:

"І в нас є юридична процедура, що дозволяє уникнути будь-яких блокувань. Перший транш грошей надійде наступного тижня, у липні. Другий – на декілька тижнів пізніше", – зазначив Боррель, уточнивши, що наступного тижня на підтримку Україні виділять першу частину з 2,5 млрд євро.

Топдипломат ЄС вказав, що нещодавній Саміт миру у Швейцарії, "відкрив дипломатичний шлях" до закінчення війни, але Путін відповів тим, що "мандрує скрізь, де може отримати зброю".

"Ми маємо збільшити нашу підтримку України. Україні потрібна підтримка зараз", – резюмував Боррель.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Раніше він заявив, що Євросоюз розробив юридичний шлях, щоб обійти вето Угорщини на закупівлю зброї для України за рахунок прибутків, отриманих від заморожених російських активів цього року, що також може розчистити шлях для G7 для виплати Києву $50 млрд.
  • Видання Financial Times зазначає, що обійшовши вето Угорщини, можна також усунути перешкоду, яка може ускладнити зусилля G7 щодо залучення $50 млрд кредиту для Києва до грудня, який має бути виплачений за рахунок майбутніх надходжень – рішення, прийняте лідерами на саміті в Італії.
  • Водночас, за словами посадовців, Угорщина все ще може заблокувати санкції ЄС, відповідно до яких російські активи блокуються, – рішення, яке 27 країн ЄС повинні одноголосно оновлювати кожні шість місяців.

Читайте також: Захід поділиться з Україною доходами від російських активів. Як це працюватиме

Теми: ЄСУкраїнаРосіясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Вільнянську Запорізької області завершили рятувальні роботи: 7 загиблих, 31 постраждалий

Виборці майже не змінили думку про Байдена і Трампа після дебатів – опитування

оновленоУ шахті на Львівщині обвалився ґрунт, загинули шахтарі

У неділю графіки відключень діятимуть протягом усієї доби

Політики у Європі приголомшені виступом Байдена на дебатах – ЗМІ

ДБР перевірить дії генерала Содоля під час наступу росіян – джерела

Усі новини...
ЄС
ЄС додав до 14-го пакета санкцій проти Росії нові інструменти боротьби з їх обходом
Боррель: ЄС створив лазівку, щоб обійти вето Угорщини на підтримку України
Зеленський затвердив склад делегації для переговорів із ЄС про вступ. Хто в неї увійшов?
Останні новини
01:54
Окупанти на Луганщині передаватимуть житло українців силовикам та мігрантам
01:11
Україна і США скоординували кроки для постачання Patriot – Кулеба
00:25
Євро-2024Німеччина обіграла Данію та вийшла в чвертьфінал
00:22
Саудівська Аравія закликала своїх громадян виїхати з Лівану
23:54
Стефанчук анонсував призначення міністрів на одному з найближчих засідань ВР
23:50
"Мені не соромно сказати, що я попсовик": інтервʼю з продюсеркою "Мавки" та "Конотопської відьми"
23:40
Молитовний сніданок із Зеленським зібрав понад 800 осіб із 15 країн
23:11
фотоУ Вільнянську Запорізької області завершили рятувальні роботи: 7 загиблих, 31 постраждалий
22:55
Росіяни найбільше наступають біля Очеретиного, на Времівському напрямку атак побільшало – Генштаб
22:46
Євро-2024Матч Німеччини і Данії призупинили через страшенну зливу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: