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ЕС на следующей неделе выделит на поддержку Украины первую часть из 2,5 млрд евро от росактивов

Андрей Синявский, Станислав ПогориловПонедельник, 24 июня 2024, 12:19
ЕС на следующей неделе выделит на поддержку Украины первую часть из 2,5 млрд евро от росактивов
Фото: Getty Images

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что на следующей неделе ЕС выделит на поддержку Украины первую часть из 2,5 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ.

Источник: Боррель перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге, передает "Европейская правда"

Детали: По его словам, ЕС должен искать способ использования замороженных российских активов, избегая каких-либо блокировок со стороны стран-членов.

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"И у нас есть юридическая процедура, позволяющая избежать каких-либо блокировок. Первый транш поступит на следующей неделе, в июле. Второй – через несколько недель", – отметил Боррель, уточнив, что на следующей неделе на поддержку Украины выделят первую часть из 2,5 млрд евро.

Топ-дипломат ЕС указал, что недавний Саммит мира в Швейцарии, "открыл дипломатический путь" к окончанию войны, но Путин ответил тем, что "ездит всюду, где может получить оружие".

"Мы должны увеличить нашу поддержку Украины. Украине нужна поддержка сейчас", – резюмировал Боррель.

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Предыстория:

  • Ранее он заявил, что Евросоюз разработал юридический обходной путь, чтобы избежать вето Венгрии на закупку оружия для Украины за счет доходов, полученных от замороженных российских активов в этом году, что также может расчистить путь для G7 для выплаты Киеву $50 млрд.
  • Издание Financial Times отмечает, что обойдя вето Венгрии, можно также устранить препятствие, которое может осложнить усилия G7 по привлечению $50 млрд кредита для Киева до декабря, который должен быть выплачен за счет будущих поступлений – решение, принятое лидерами на саммите в Италии.
  • В то же время, по словам чиновников, Венгрия все еще может заблокировать санкции ЕС, в соответствии с которыми российские активы блокируются, – решение, которое 27 стран ЕС должны единогласно обновлять каждые шесть месяцев.

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Темы: ЕСУкраинаРосcиясанкции
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