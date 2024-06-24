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В ОВА розповіли про стан поранених у Харкові: на лікуванні залишаються 20 людей

Валентина РоманенкоПонеділок, 24 червня 2024, 12:11
В ОВА розповіли про стан поранених у Харкові: на лікуванні залишаються 20 людей
фото ОВА

Після ворожих обстрілів Харкова 22 та 23 червня у лікарнях залишаються на лікуванні 20 людей.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: 22 червня до медичних закладів області було госпіталізовано 42 людини.

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Наразі в лікарнях на стаціонарному лікуванні залишається 17 постраждалих, серед них - дві дівчинки 12-ти та 13-років, їхній стан – середній.

Троє пацієнтів – у тяжкому стані: 32–річний та 52–річний  чоловіки – стабільні, 46-річний чоловік знаходиться у вкрай тяжкому стані. Інші поранені лікуються у відділеннях хірургії, нейрохірургії, травматології.

Внаслідок ворожих обстрілів міста 23 червня було поранено 12 людей – 5 госпіталізовано до медичних закладів.

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Наразі в лікарні перебуває 3 пацієнтів у стабільному стані, серед яких 15-річний хлопець.

Медики надають всю необхідну допомогу постраждалим від ворожих обстрілів, запевнив очільник області.

 
фото ова

Теми: Харківвійна
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