Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС схвалив виділення до 1,4 млрд євро з доходів від активів РФ на зброю для України - ЗМІ

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловПонеділок, 24 червня 2024, 12:50
ЄС схвалив виділення до 1,4 млрд євро з доходів від активів РФ на зброю для України - ЗМІ
Ілюстративне фото Getty Images

Країни ЄС у понеділок, 24 червня схвалили перший транш військової допомоги Україні у розмірі до 1,4 мільярда євро, що надійде з доходів від заморожених російських активів.

Джерело: видання Politico з посиланням на чотирьох європейських дипломатів, передає "Європейська правда"

Деталі: Повідомляється, що гроші виділяються через Фонд допомоги Україні (UAF), але платежі досі блокувалися Угорщиною.

Реклама:

Однак юридична служба Ради ЄС стверджує, що Будапешт не може зупинити ці платежі, оскільки утримався під час голосування на початку цього року за створення Фонду. Причиною, яка дозволяє обхідний шлях, є те, що кошти не надходять від платників податків ЄС, заявили посадовці ЄС.

Гроші підуть не на відшкодування, як це зазвичай буває у випадку з UAF, а на пряму закупівлю обладнання, такого як боєприпаси та системи протиповітряної оборони. Чверть суми піде на закупівлі в української промисловості.

Країни мали час до 11 ранку, щоб висловити свою думку, і жодна з них не проголосувала проти, згідно з внутрішнім повідомленням Ради, з яким ознайомилося Politico. Рішення не вимагало одностайності, а це означає, що Угорщина не могла його заблокувати.

ВІДЕО ДНЯ

Незважаючи на сьогоднішню домовленість, Угорщина продовжує блокувати виплату 6,6 млрд євро в рамках програми для Politico в якості часткової компенсації за зброю, придбану для України. За словами одного з дипломатів, Будапешт "розлючений" тим, що сталося сьогодні.

Остаточна сума прибутку від заморожених активів, яка піде на купівлю зброї, поки що незрозуміла, але дипломати кажуть, що вона коливається між 1,2 млрд євро та 1,4 млрд євро.

Офіційне оголошення про це очікується після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі в понеділок.

Передісторія:

  • Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель перед початком зустрічі  заявив, що наступного тижня ЄС виділить на підтримку України першу частину із 2,5 млрд євро з доходів від заморожених активів РФ.
  • Раніше він заявив, що Євросоюз розробив юридичний шлях, щоб обійти вето Угорщини на закупівлю зброї для України за рахунок прибутків, отриманих від заморожених російських активів цього року.

Читайте також: Захід поділиться з Україною доходами від російських активів. Як це працюватиме

Теми: ЄСдопомога Українізброягроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Вільнянську Запорізької області завершили рятувальні роботи: 7 загиблих, 31 постраждалий

Виборці майже не змінили думку про Байдена і Трампа після дебатів – опитування

оновленоУ шахті на Львівщині обвалився ґрунт, загинули шахтарі

У неділю графіки відключень діятимуть протягом усієї доби

Політики у Європі приголомшені виступом Байдена на дебатах – ЗМІ

ДБР перевірить дії генерала Содоля під час наступу росіян – джерела

Усі новини...
ЄС
ЄС наступного тижня виділить на підтримку України першу частину із 2,5 млрд євро від росактивів
ЄС додав до 14-го пакета санкцій проти Росії нові інструменти боротьби з їх обходом
Боррель: ЄС створив лазівку, щоб обійти вето Угорщини на підтримку України
Останні новини
01:54
Окупанти на Луганщині передаватимуть житло українців силовикам та мігрантам
01:11
Україна і США скоординували кроки для постачання Patriot – Кулеба
00:25
Євро-2024Німеччина обіграла Данію та вийшла в чвертьфінал
00:22
Саудівська Аравія закликала своїх громадян виїхати з Лівану
23:54
Стефанчук анонсував призначення міністрів на одному з найближчих засідань ВР
23:50
"Мені не соромно сказати, що я попсовик": інтервʼю з продюсеркою "Мавки" та "Конотопської відьми"
23:40
Молитовний сніданок із Зеленським зібрав понад 800 осіб із 15 країн
23:11
фотоУ Вільнянську Запорізької області завершили рятувальні роботи: 7 загиблих, 31 постраждалий
22:55
Росіяни найбільше наступають біля Очеретиного, на Времівському напрямку атак побільшало – Генштаб
22:46
Євро-2024Матч Німеччини і Данії призупинили через страшенну зливу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: