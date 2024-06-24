ЕС одобрил выделение до 1,4 млрд евро из доходов от активов РФ на оружие для Украины - СМИ

Страны ЕС в понедельник, 24 июня одобрили первый транш военной помощи Украине в размере до 1,4 миллиарда евро, который поступит из доходов от замороженных российских активов.

Источник: издание Politico со ссылкой на четырех европейских дипломатов, передает "Европейская правда"

Детали: Сообщается, что деньги выделяются через Фонд помощи Украине (UAF), но платежи до сих пор блокировались Венгрией.

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Однако юридическая служба Совета ЕС утверждает, что Будапешт не может остановить эти платежи, поскольку воздержался во время голосования в начале этого года за создание Фонда. Причиной, которая позволяет обходной путь, является то, что средства не поступают от налогоплательщиков ЕС, заявили чиновники ЕС.

Деньги пойдут не на возмещение, как это обычно бывает в случае с UAF, а на прямую закупку оборудования, такого как боеприпасы и системы противовоздушной обороны. Четверть суммы пойдет на закупки у украинской промышленности.

Страны имели время до 11 утра, чтобы высказать свое мнение, и ни одна из них не проголосовала против, согласно внутреннему сообщению Совета, с которым ознакомилось Politico. Решение не требовало единогласия, а это означает, что Венгрия не могла его заблокировать.

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Несмотря на сегодняшнюю договоренность, Венгрия продолжает блокировать выплату 6,6 млрд евро в рамках программы для Politico в качестве частичной компенсации за оружие, приобретенное для Украины. По словам одного из дипломатов, Будапешт "разъярен" тем, что произошло сегодня.

Окончательная сумма прибыли от замороженных активов, которая пойдет на покупку оружия, пока непонятна, но дипломаты говорят, что она колеблется между 1,2 млрд евро и 1,4 млрд евро.

Официальное объявление об этом ожидается после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник.

Предыстория:

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель перед началом встречи заявил, что на следующей неделе ЕС выделит на поддержку Украины первую часть из 2,5 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ.

Ранее он заявил, что Евросоюз разработал юридический путь, чтобы обойти вето Венгрии на закупку оружия для Украины за счет доходов, полученных от замороженных российских активов в этом году.

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