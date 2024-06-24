Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У вівторок очікується суха і тепла погода

Олександр ШумілінПонеділок, 24 червня 2024, 13:06
У вівторок очікується суха і тепла погода
Фото ілюстративне

У вівторок 25 червня на Лівобережжі очікується короткочасний дощ, удень із грозою. На решті території – без опадів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У західних областях уночі та вранці місцями туман. Температура вночі 12-17°, на півдні країни 16-21°; удень 22-27°, у Закарпатській, Одеській, Херсонській областях і в Криму 25-30°, у Карпатах вночі 8-10°, удень 18-20°.

Реклама:

У Києві 25 червня без опадів. Температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві за весь час метеорологічних спостережень у день 25 червня найвища температура була 35,4° у 2021 році, найнижча - 5,8° (вночі) у 1908 році.

У середу 26 червня у північно-східних областях, а на Закарпатті та Прикарпатті вдень короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

ВІДЕО ДНЯ

Температура вночі 12-17°, у південній частині 17-22°; вдень 22-27°, у західній та південній частині 25-30°.

У Києві 26 червня без опадів. Температура вночі 14-16°, удень 25-27°.

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Вільнянську Запорізької області завершили рятувальні роботи: 7 загиблих, 31 постраждалий

Виборці майже не змінили думку про Байдена і Трампа після дебатів – опитування

оновленоУ шахті на Львівщині обвалився ґрунт, загинули шахтарі

У неділю графіки відключень діятимуть протягом усієї доби

Політики у Європі приголомшені виступом Байдена на дебатах – ЗМІ

ДБР перевірить дії генерала Содоля під час наступу росіян – джерела

Усі новини...
погода
Україну 23 червня накриють дощі та грози
Потужна злива у Львові повалила 100 дерев
Не лякайтеся звуків грому: українців попередили про грози і град
Останні новини
01:54
Окупанти на Луганщині передаватимуть житло українців силовикам та мігрантам
01:11
Україна і США скоординували кроки для постачання Patriot – Кулеба
00:25
Євро-2024Німеччина обіграла Данію та вийшла в чвертьфінал
00:22
Саудівська Аравія закликала своїх громадян виїхати з Лівану
23:54
Стефанчук анонсував призначення міністрів на одному з найближчих засідань ВР
23:50
"Мені не соромно сказати, що я попсовик": інтервʼю з продюсеркою "Мавки" та "Конотопської відьми"
23:40
Молитовний сніданок із Зеленським зібрав понад 800 осіб із 15 країн
23:11
фотоУ Вільнянську Запорізької області завершили рятувальні роботи: 7 загиблих, 31 постраждалий
22:55
Росіяни найбільше наступають біля Очеретиного, на Времівському напрямку атак побільшало – Генштаб
22:46
Євро-2024Матч Німеччини і Данії призупинили через страшенну зливу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: