У вівторок очікується суха і тепла погода

У вівторок 25 червня на Лівобережжі очікується короткочасний дощ, удень із грозою. На решті території – без опадів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У західних областях уночі та вранці місцями туман. Температура вночі 12-17°, на півдні країни 16-21°; удень 22-27°, у Закарпатській, Одеській, Херсонській областях і в Криму 25-30°, у Карпатах вночі 8-10°, удень 18-20°.

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У Києві 25 червня без опадів. Температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві за весь час метеорологічних спостережень у день 25 червня найвища температура була 35,4° у 2021 році, найнижча - 5,8° (вночі) у 1908 році.

У середу 26 червня у північно-східних областях, а на Закарпатті та Прикарпатті вдень короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

ВІДЕО ДНЯ

Температура вночі 12-17°, у південній частині 17-22°; вдень 22-27°, у західній та південній частині 25-30°.

У Києві 26 червня без опадів. Температура вночі 14-16°, удень 25-27°.