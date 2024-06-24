Во вторник ожидается сухая и теплая погода

Во вторник 25 июня на Левобережье ожидается кратковременный дождь, днем с грозой. На остальной территории - без осадков.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В западных областях ночью и утром местами туман. Температура ночью 12-17°, на юге страны 16-21°; днем 22-27°, в Закарпатской, Одесской, Херсонской областях и в Крыму 25-30°, в Карпатах ночью 8-10°, днем 18-20°.

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В Киеве 25 июня без осадков. Температура ночью 14-16°, днем 24-26°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве за все время метеорологических наблюдений в день 25 июня самая высокая температура была 35,4° в 2021 году, самая низкая - 5,8° (ночью) в 1908 году.

В среду 26 июня в северо-восточных областях, а на Закарпатье и Прикарпатье днем кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

ВИДЕО ДНЯ

Температура ночью 12-17°, в южной части 17-22°; днем 22-27°, в западной и южной части 25-30°. В Киеве 26 июня без осадков. Температура ночью 14-16°, днем 25-27°.