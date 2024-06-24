В уряді Німеччини відкинули ідею депортації безробітних українських біженців

Німецький уряд відкидає ідею депортації українських біженців, які не бажають працювати.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням n-tv

Деталі: Речник Міністерства закордонних справ у Берліні пояснив неможливість депортацій тим, що Росія щодня атакує об'єкти по всій Україні і намагається зруйнувати інфраструктуру на заході країни.

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"Тому я не знаю, де в Україні має бути безпечне місце", – підкреслив він, відповідаючи на відповідну вимогу лідера баварської опозиційної партії ХСС у Бундестазі Александера Добріндта.

"Більш ніж через два роки після початку (повномасштабної) війни тепер має застосовуватися принцип: працевлаштовуйтесь в Німеччині або повертайтеся в безпечні райони західної України", – сказав раніше Добріндт.

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