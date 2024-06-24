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В уряді Німеччини відкинули ідею депортації безробітних українських біженців

Іванна Костіна, Валентина РоманенкоПонеділок, 24 червня 2024, 15:51
В уряді Німеччини відкинули ідею депортації безробітних українських біженців
ілюстративне фото Getty Images

Німецький уряд відкидає ідею депортації українських біженців, які не бажають працювати.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням n-tv

Деталі: Речник Міністерства закордонних справ у Берліні пояснив неможливість депортацій тим, що Росія щодня атакує об'єкти по всій Україні і намагається зруйнувати інфраструктуру на заході країни. 

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"Тому я не знаю, де в Україні має бути безпечне місце", – підкреслив він, відповідаючи на відповідну вимогу лідера баварської опозиційної партії ХСС у Бундестазі Александера Добріндта.

"Більш ніж через два роки після початку (повномасштабної) війни тепер має застосовуватися принцип: працевлаштовуйтесь в Німеччині або повертайтеся в безпечні райони західної України", – сказав раніше Добріндт.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше повідомляли, що у межах програми прискореної інтеграції українців на ринок праці Німеччини Jobturbo вдалось залучити близько 33 тисяч людей – ушестеро менше, ніж очікував німецький уряд.
  • Федеральний міністр праці Німеччини Губертус Гайль закликав роботодавців брати на роботу українських біженців, які ще не встигли опанувати німецьку мову на належному рівні, але мають її базові знання.
  • Нагадаємо, раніше низка політиків у Німеччині закликала скасувати стандартну допомогу по безробіттю для українських біженців в країні – так звані "гроші для громадян" (Bürgergeld).

Теми: Німеччинабіженці
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