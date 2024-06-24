В правительстве Германии отвергли идею депортации безработных украинских беженцев
Немецкое правительство отвергает идею депортации украинских беженцев, которые не желают работать.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой n-tv
Детали: Представитель Министерства иностранных дел в Берлине объяснил невозможность депортации тем, что Россия ежедневно атакует объекты по всей Украине и пытается разрушить инфраструктуру на западе страны.
"Поэтому я не знаю, где в Украине должно быть безопасное место", - подчеркнул он, отвечая на соответствующее требование лидера баварской оппозиционной партии ХСС в Бундестаге Александера Добриндта.
"Более чем через два года после начала (полномасштабной) войны теперь должен применяться принцип: трудоустраивайтесь в Германии или возвращайтесь в безопасные районы западной Украины", - сказал ранее Добриндт.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что в рамках программы ускоренной интеграции украинцев в рынок труда Германии Jobturbo удалось привлечь около 33 тысяч человек – в шесть раз меньше, чем ожидало немецкое правительство.
- Федеральный министр труда Германии Губертус Хайль призывал работодателей брать на работу украинских беженцев, которые еще не успели овладеть немецким языком на должном уровне, но имеют его базовые знания.
- Напомним, ранее ряд политиков в Германии призвал отменить стандартную помощь по безработице для украинских беженцев в стране – так называемые "деньги для граждан" (Bürgergeld).