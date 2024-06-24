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В правительстве Германии отвергли идею депортации безработных украинских беженцев

Иванна Костина, Валентина РоманенкоПонедельник, 24 июня 2024, 15:51
В правительстве Германии отвергли идею депортации безработных украинских беженцев
иллюстративное фото Getty Images

Немецкое правительство отвергает идею депортации украинских беженцев, которые не желают работать.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой n-tv

Детали: Представитель Министерства иностранных дел в Берлине объяснил невозможность депортации тем, что Россия ежедневно атакует объекты по всей Украине и пытается разрушить инфраструктуру на западе страны.

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"Поэтому я не знаю, где в Украине должно быть безопасное место", - подчеркнул он, отвечая на соответствующее требование лидера баварской оппозиционной партии ХСС в Бундестаге Александера Добриндта.

"Более чем через два года после начала (полномасштабной) войны теперь должен применяться принцип: трудоустраивайтесь в Германии или возвращайтесь в безопасные районы западной Украины", - сказал ранее Добриндт.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее сообщалось, что в рамках программы ускоренной интеграции украинцев в рынок труда Германии Jobturbo удалось привлечь около 33 тысяч человек – в шесть раз меньше, чем ожидало немецкое правительство.
  • Федеральный министр труда Германии Губертус Хайль призывал работодателей брать на работу украинских беженцев, которые еще не успели овладеть немецким языком на должном уровне, но имеют его базовые знания.
  • Напомним, ранее ряд политиков в Германии призвал отменить стандартную помощь по безработице для украинских беженцев в стране – так называемые "деньги для граждан" (Bürgergeld).

Темы: Германиябеженцы
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