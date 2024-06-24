В правительстве Германии отвергли идею депортации безработных украинских беженцев

Немецкое правительство отвергает идею депортации украинских беженцев, которые не желают работать.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой n-tv

Детали: Представитель Министерства иностранных дел в Берлине объяснил невозможность депортации тем, что Россия ежедневно атакует объекты по всей Украине и пытается разрушить инфраструктуру на западе страны.

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"Поэтому я не знаю, где в Украине должно быть безопасное место", - подчеркнул он, отвечая на соответствующее требование лидера баварской оппозиционной партии ХСС в Бундестаге Александера Добриндта.

"Более чем через два года после начала (полномасштабной) войны теперь должен применяться принцип: трудоустраивайтесь в Германии или возвращайтесь в безопасные районы западной Украины", - сказал ранее Добриндт.

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