ЗМІ: Власник Telegram-каналу "Джокер" змінює дорогі автівки, має охорону і підозріло виїжджає за кордон

Власник Telegram-каналу "Джокер" Роман Кравець за два роки витратив на автівки більше 8 мільйонів гривень, винаймає квартиру в елітному будинку в центрі Києва, має охорону, а також багаторазово виїжджав за кордон без вагомих підстав.

Джерело: розслідування "Громадського"

Деталі: Telegram-канал "Джокер", який критикував, зокрема, Uklon і Fondy, має 270 тисяч підписників. В розслідуванні вказується, що його одноосібним власником є Роман Кравець, який є у списках кандидатів у депутати від "Слуги народу" на 153 місці. Він має охорону і орендує квартиру на сто квадратних метрів щонайменше за 2 тисячі доларів на місяць у елітному ЖК "Чикаго" в центрі Києва.

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Розслідувачі вказують, що Кравець неодноразово виїжджав за кордон у 2024 році на дорогих автівках і наразі, як він сам говорить, перебуває в Нідерландах. За останні два роки лише на купівлю машин "Джокер" витратив понад 8 мільйонів гривень, йдеться у тексті.

Дослівно: "Справжні мандри за кордон почалися тільки у 2024 році. 18 лютого "Джокер" виїжджає з України на орендованому, вже третьому Mercedes-Benz S-Klasse, а за 4 дні повертається на орендованому Mercedes-Benz V220. І це вже четверта автівка.

22 квітня знову виїзд за кордон на автівці львівської пенсіонерки. Повернення — через тиждень на орендованому Mercedes-Benz S-Klasse.

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На ньому ж він виїжджає знову 4 травня, повертається за 18 днів раптово — на Nissan Rogue. У червні "Джокер" знову ненадовго виїжджає і повертається за два дні на Mercedes-Maybach GLS 600. І це — вже шоста машина, яку Роман Кравець використовує тільки для закордонних вояжів".

Громадське

Деталі: В розслідуванні вказується, що у витягах з бази прикордонників не вказується підстава для виїзду з України, що може означати, що Кравець "не стоїть на військовому обліку у свої 29 років, або він виїхав, бо про це хтось дуже попросив".

Також автори наводять слова анонімного політика, який стверджує, що "цей ідіот Кравець називає Арахамію (Давида, голова фракції "Слуга народу" - ред.) одним з найближчих своїх друзів".

"Для розуміння тих, з ким це опудало спілкується, він завжди робить скріни особистих листувань і принагідно демонструє їх усім для підняття особистої ваги. Якої просто не існує", - сказав співрозмовник.

Кравець став одноосібно володіти Telegram-каналом "Джокер" у 2021 році, після чого почав "перетворюватися на рупор Офіса президента".

Сам Кравець в коментарі "Громадському" заявив, що 2 роки тому продав канал нібито за 2 мільйони доларів у криптовалюті, проте надати підтвердження цьому не зміг. Кому продав – не знає.

За кордон він виїжджає, бо ВЛК визнала його непридатним до військової служби. "Напевно, пропускають за "білим квитком", я в цьому не розумію взагалі. Якщо що, я не знаю", - написав він, відповідаючи на запитання.

"Станом на зараз — жодних фактів, які б спростували, що він лишається власником "Джокера", Кравець не надав редакції", - констатують журналісти.

Доповнено: Після виходу публікації з редакцією зв’язався Роман Кравець, якого у матеріалі "Громадського" називають власником телеграм-канала "Джокер". Він стверджує, що згадані в публікації автівки — це машини компанії, яка забезпечувала його трансфер за кордон. Також він запевняє, що його охороняють приватні охоронці, які не мають жодного стосунку до правоохоронних органів, а виїзд закордон він здійснював за "білим квитком".

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