СМИ: Владелец Telegram-канала "Джокер" меняет дорогие машины, имеет охрану и подозрительно выезжает за границу

Владелец Telegram-канала "Джокер" Роман Кравец за два года потратил на машины более 8 миллионов гривен, снимает квартиру в элитном доме в центре Киева, имеет охрану, а также многократно выезжал за границу без веских оснований.

Источник: расследование "Громадського"

Детали: Telegram-канал "Джокер", который критиковал, в частности, Uklon и Fondy, имеет 270 тысяч подписчиков. В расследовании указывается, что его единоличным владельцем является Роман Кравец, который есть в списках кандидатов в депутаты от "Слуги народа" на 153 месте. У него есть охрана и он арендует квартиру на сто квадратных метров минимум за 2 тысячи долларов в месяц в элитном ЖК "Чикаго" в центре Киева.

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Расследователи указывают, что Кравец неоднократно выезжал за границу в 2024 году на дорогих автомобилях и сейчас, как он сам говорит, находится в Нидерландах. За последние два года только на покупку машин "Джокер" потратил более 8 миллионов гривен, говорится в тексте.

Дословно: "Настоящие путешествия за границу начались только в 2024 году. 18 февраля "Джокер" выезжает из Украины на арендованном, уже третьем Mercedes-Benz S-Klasse, а через 4 дня возвращается на арендованном Mercedes-Benz V220. И это уже четвертая машина.

22 апреля снова выезд за границу на машине львовской пенсионерки. Возвращение - через неделю на арендованном Mercedes-Benz S-Klasse.

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На нем же он выезжает снова 4 мая, возвращается через 18 дней внезапно - на Nissan Rogue. В июне "Джокер" снова ненадолго выезжает и возвращается через два дня на Mercedes-Maybach GLS 600. И это - уже шестая машина, которую Роман Кравец использует только для заграничных вояжей".

Громадське

Детали: В расследовании указывается, что в выписках из базы пограничников не указывается основание для выезда из Украины, что может означать, что Кравец "не стоит на воинском учете в свои 29 лет, или он выехал, потому что об этом кто-то очень попросил".

Также авторы приводят слова анонимного политика, который утверждает, что "этот идиот Кравец называет Арахамию (Давида, глава фракции "Слуга народа" - ред.) одним из ближайших своих друзей".

"Для понимания тех, с кем это чучело общается, он всегда делает скрины личных переписок и попутно демонстрирует их всем для поднятия личного веса. Которого просто не существует", - сказал собеседник.

Кравец стал единолично владеть Telegram-каналом "Джокер" в 2021 году, после чего начал "превращаться в рупор Офиса президента".

Сам Кравец в комментарии "Громадському" заявил, что 2 года назад продал канал якобы за 2 миллиона долларов в криптовалюте, однако предоставить подтверждение этому не смог. Кому продал - не знает.

За границу он выезжает, потому что ВВК признала его непригодным к военной службе. "Наверное, пропускают по "белому билету", я в этом не понимаю вообще. Если что, я не знаю", - написал он, отвечая на вопрос.

"По состоянию на сейчас - никаких фактов, которые бы опровергли, что он остается владельцем "Джокера", Кравец не предоставил редакции", - констатируют журналисты.

Дополнено: После выхода публикации с редакцией связался Роман Кравец, которого в материале "Громадського" называют владельцем телеграмм-канала "Джокер". Он утверждает, что упомянутые в публикации машины - это машины компании, которая обеспечивала его трансфер за границу. Также он уверяет, что его охраняют частные охранники, которые не имеют никакого отношения к правоохранительным органам, а выезд за границу он осуществлял по "белому билету".

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