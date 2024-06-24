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Боррель підтвердив, що ЄС виділить €1,4 млрд з доходів з росактивів на зброю для України

Марія Ємець, Анастасія ПроцПонеділок, 24 червня 2024, 20:45
Боррель підтвердив, що ЄС виділить €1,4 млрд з доходів з росактивів на зброю для України
Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. Фото: Getty Images

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель підтвердив домовленість країн Євросоюзу щодо використання доходів від заморожених російських активів на купівлю зброї для України і першого траншу обсягом 1,4 млрд євро.

Джерело: "Європейська правда" 

Деталі: Боррель підтвердив, що у ЄС досягли домовленості щодо використання доходів від російських активів на користь України і перший транш становитиме 1,4 млрд євро. 

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"Міністри сьогодні погодили законодавчі рамки щодо використання прибутків від заморожених російських активів на наповнення Європейського фонду миру", – заявив він.

За його словами, ці кошти почнyть використовувати на користь України "у максимально оперативний спосіб".

"1,4 млрд євро стануть доступними у наступний місяць і ще 1 млрд – до кінця року. Вони будуть надаватися Україні на ці три цілі – ППО, боєприпаси, підтримка української промисловості", – деталізував Жозеп Боррель.

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Боррель також повторив, що у ЄС знайшли спосіб обійти постійні спроби Угорщини заблокувати рішення. 

"Ми розуміємо, що з юридичної точки зору, оскільки одна країна не брала участі у рішенні щодо використання активів, вона не може брати участі в ухваленні рішення про те, на які цілі їх спрямовувати. Зараз робота, яку нам ще треба зробити стосовно Європейського фонду миру, прискориться без цього блокуючого фактора. Лідери будуть говорити про це на наступному саміті", – сказав він. 

Нагадаємо, раніше 24 червня Politico повідомило про цю домовленість з посиланням на джерела.

Теми: ЄСдопомога Україні
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