Боррель подтвердил, что ЕС выделит €1,4 млрд из доходов с росактивов на оружие для Украины

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель подтвердил договоренность стран Евросоюза по использованию доходов от замороженных российских активов на покупку оружия для Украины и первого транша объемом 1,4 млрд евро.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Боррель подтвердил, что в ЕС достигли договоренности по использованию доходов от российских активов в пользу Украины и первый транш составит 1,4 млрд евро.

Реклама:

"Министры сегодня согласовали законодательные рамки по использованию доходов от замороженных российских активов на наполнение Европейского фонда мира", – заявил он.

По его словам, эти средства начнут использовать в пользу Украины "в максимально оперативный способ".

"1,4 млрд евро станут доступными в следующем месяце, и еще 1 млрд – до конца года. Они будут предоставляться Украине на эти три цели – ПВО, боеприпасы, поддержка украинской промышленности", – детализировал Жозеп Боррель.

ВИДЕО ДНЯ

Боррель также повторил, что в ЕС нашли способ обойти постоянные попытки Венгрии заблокировать решение.

"Мы понимаем, что с юридической точки зрения, поскольку одна страна не участвовала в решении по использованию активов, она не может участвовать в принятии решения о том, на какие цели их направлять. Сейчас работа, которую нам еще предстоит сделать по Европейскому фонду мира, ускорится без этого блокирующего фактора. Лидеры будут говорить об этом на следующем саммите", – сказал он.

Напомним, ранее 24 июня Politico сообщило об этой договоренности со ссылкой на источники.