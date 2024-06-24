Вдруге за вечір в Україні була повітряна тривога через зліт винищувача МіГ-31К
Понеділок, 24 червня 2024, 21:53
Увечері 24 червня по всій Україні вдруге оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram
Дослівно: "Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)".
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Оновлено: Через 22 хвилини повідомили про відбій тривоги.
Що передувало:
Після 20:00 уже оголошували повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К. Вона тривала 39 хвилин.