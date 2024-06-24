Второй раз за вечер в Украине была воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31К
Понедельник, 24 июня 2024, 21:53
Вечером 24 июня по всей Украине второй раз объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно: "Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)".
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Обновлено: Через 22 минуты сообщили об отбое тревоги.
Что предшествовало:
После 20:00 уже объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К. Она длилась 39 минут.