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Второй раз за вечер в Украине была воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31К

Татьяна ОлейникПонедельник, 24 июня 2024, 21:53
Второй раз за вечер в Украине была воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31К
скриншот - alerts.in.ua

Вечером 24 июня по всей Украине второй раз объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)".

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Обновлено: Через 22 минуты сообщили об отбое тревоги.

Что предшествовало:

После 20:00 уже объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К. Она длилась 39 минут.

Темы: воздушная тревога
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