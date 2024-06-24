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На Харківщині через міни та обстріли заборонили в'їзд до трьох населених пунктів

Тетяна ОлійникПонеділок, 24 червня 2024, 22:52

Жителям Липецької громади на Харківщині заборонили в’їзд до трьох населених пунктів після підриву людей на міні та постійні обстріли.

Джерело: адміністрація громади у Telegram

Дослівно: "У зв'язку з мінною небезпекою та постійними російськими обстрілами, які загрожують здоров'ю та життю людей, з 25 червня призупиняється проїзд до населених пунктів Борщова, Слобожанське та Липці".

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Деталі: Зазначається, що інформація про зміни в пропускному режимі будуть висвітлені додатков

Теми: Харківська областьобстріл
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