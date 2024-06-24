На Харківщині через міни та обстріли заборонили в'їзд до трьох населених пунктів
Понеділок, 24 червня 2024, 22:52
Жителям Липецької громади на Харківщині заборонили в’їзд до трьох населених пунктів після підриву людей на міні та постійні обстріли.
Джерело: адміністрація громади у Telegram
Дослівно: "У зв'язку з мінною небезпекою та постійними російськими обстрілами, які загрожують здоров'ю та життю людей, з 25 червня призупиняється проїзд до населених пунктів Борщова, Слобожанське та Липці".
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Деталі: Зазначається, що інформація про зміни в пропускному режимі будуть висвітлені додатков