На Харківщині через міни та обстріли заборонили в'їзд до трьох населених пунктів

Жителям Липецької громади на Харківщині заборонили в’їзд до трьох населених пунктів після підриву людей на міні та постійні обстріли.

Джерело: адміністрація громади у Telegram

Дослівно: "У зв'язку з мінною небезпекою та постійними російськими обстрілами, які загрожують здоров'ю та життю людей, з 25 червня призупиняється проїзд до населених пунктів Борщова, Слобожанське та Липці".

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Деталі: Зазначається, що інформація про зміни в пропускному режимі будуть висвітлені додатков