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В Харьковской области из-за мин и обстрелов запретили въезд в три населенных пункта

Татьяна ОлейникПонедельник, 24 июня 2024, 22:52
В Харьковской области из-за мин и обстрелов запретили въезд в три населенных пункта
Фото - "Суспільне Харків"

Жителям Липецкой общины на Харьковщине запретили въезд в три населенных пункта после подрыва людей на мини и постоянные обстрелы.

Источник: администрация общества в Telegram

Дословно: "В связи с минной опасностью и постоянными российскими обстрелами, угрожающими здоровью и жизни людей, с 25 июня приостанавливается проезд в населенные пункты Борщева, Слобожанское и Липцы".

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Детали: Отмечается, что информация об изменениях в пропускном режиме будут освещены дополнительными.

Темы: Харьковская областьобстрел
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