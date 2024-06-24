В Харьковской области из-за мин и обстрелов запретили въезд в три населенных пункта
Понедельник, 24 июня 2024, 22:52
Жителям Липецкой общины на Харьковщине запретили въезд в три населенных пункта после подрыва людей на мини и постоянные обстрелы.
Источник: администрация общества в Telegram
Дословно: "В связи с минной опасностью и постоянными российскими обстрелами, угрожающими здоровью и жизни людей, с 25 июня приостанавливается проезд в населенные пункты Борщева, Слобожанское и Липцы".
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Детали: Отмечается, что информация об изменениях в пропускном режиме будут освещены дополнительными.