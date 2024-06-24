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Генштаб: Кількість бойових зіткнень на фронті за добу зросла до 135

Тетяна ОлійникПонеділок, 24 червня 2024, 23:47
Генштаб: Кількість бойових зіткнень на фронті за добу зросла до 135
Фото - 58 омбр

За добу 24 червня на фронті відбулось 135 бойових зіткнень, найгарячіша обстановка протягом дня зберігалась на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Дослівно: "Протягом доби противник завдав по території України три ракетних удари, застосувавши шість ракет, 52 авіаційні удари із використанням 70 КАБів, задіяв 510 дронів-камікадзе. Ворог майже 2700 разів обстріляв позиції наших військ і населені пункти із використанням різних типів озброєння.

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На Харківському напрямку протягом дня успіху не мали шість спроб окупантів атакувати позиції Сил оборони в районах Вовчанська та Липців.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили сім атак ворога поблизу Синьківки, Стельмахівки та Піщаного. На даний час ще тривають три боєзіткнення поблизу Степової Новоселівки. Ситуація під контролем Сил оборони.

Лиманський напрямок. Протягом дня активність ворога була зосереджена поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Макіївка, Невське, Терни, Торське та у Серебрянському лісі. Українськими захисниками відбито понад 20 спроб загарбників наблизитися до наших оборонних позицій. На Лиманському напрямку від початку доби ворог вже втратив 92 особи загиблими та пораненими, а також п’ять одиниць озброєння і військової техніки.

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На Сіверському напрямку кількість боєзіткнень збільшилась до 22. Ворог атакував Сили оборони в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки. 20 атак відбито, 2 бої іще тривають. Ситуація напружена, проте контрольована.

За наявною інформацією втрати окупантів на цьому напрямку склали 84 особи".

Деталі: На Торецькому напрямку росіяни дев’ять разів намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Південного, Північного та Торецька.

Найгарячіше, за даними Генштабу, на Покровському напрямку, де окупанти 45 разів атакували в районах населених пунктів Олександропіль, Євгенівка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Сокіл, Новоселівка Перша та Уманське. 33 штурмові дії ворога відбито, 12 боєзіткнень іще продовжуються.

Протягом доби ворог втратив 185 окупантів вбитими та пораненими.

На Курахівському напрямку штурмові дії противника успіху не мали в районах Карлівки, Красногорівки та Парасковіївки. Ситуація під контролем наших захисників.

На Шахтарському напрямку агресор чотири рази намагався прорватися в районі Урожайного.

На Придніпровському напрямку росіяни здійснили п’ять спроб витіснити українські війська на лівобережній частині Дніпра.

Теми: Генштаббойові діївійна
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