Генштаб: Количество боевых столкновений на фронте за сутки возросло до 135

За сутки 24 июня на фронте произошло 135 боевых столкновений, горячая обстановка в течение дня сохранялась на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Дословно: "В течение суток противник нанес по территории Украины три ракетных удара, применив шесть ракет, 52 авиационных удара с использованием 70 КАБ, задействовал 510 дронов-камикадзе. Враг почти 2700 раз обстрелял позиции наших войск и населенные пункты с использованием различных типов вооружения.

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На Харьковском направлении в течение дня успеха не было шести попыток оккупантов атаковать позиции Сил обороны в районах Волчанска и Липцев.

На Купянском направлении наши защитники отразили семь атак врага вблизи Синьковки, Стельмаховки и Песчаного. В настоящее время еще продолжаются три боеприкосновения вблизи Степной Новоселовки. Ситуация под контролем сил обороны.

Лиманское направление. В течение дня активность врага была сосредоточена вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Макеевка, Невское, Терны, Торское и Серебрянском лесу. Украинскими защитниками отражено более 20 попыток захватчиков приблизиться к нашим оборонным позициям.

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На Лиманском направлении с начала суток враг уже потерял 92 человека погибшими и ранеными, а также пять единиц вооружения и военной техники.

На Северском направлении количество боеприкосновений увеличилось до 22. Враг атаковал Силы обороны в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Раздолевки. 20 атак отбито, 2 боя еще продолжаются. Ситуация напряженная, но контролируемая.

По имеющейся информации, потери окупантов на этом направлении составили 84 человека".

Детали: На Торецком направлении россияне девять раз пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Южного, Северного и Торецкого.

Горячее всего, по данным Генштаба, на Покровском направлении, где оккупанты 45 раз атаковали в районах населенных пунктов Александрополь, Евгеньевка, Новоалександровка, Воздвиженка, Сокол, Новоселовка Первая и Уманское. 33 штурмовых действия врага отражены, 12 боеприкосновений еще продолжаются.

В течение суток враг потерял 185 окупантов убитыми и ранеными.

На Кураховском направлении штурмовые действия противника успеха не имели в районах Карловки, Красногоровки и Прасковьевки. Ситуация находится под контролем наших защитников.

На Шахтерском направлении агрессор четырежды пытался прорваться в районе Урожайного.

На Приднепровском направлении россияне предприняли пять попыток вытеснить украинские войска на левобережной части Днепра.