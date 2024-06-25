Держдеп США: Посилення санкцій ефективніше за визнання РФ спонсором тероризму

У Держдепі США вважають, що посилення тиску санкцій та експортних обмежень більш ефективне, ніж визнавання її державою-спонсором тероризму.

Джерело: речник Державного департаменту США Метью Міллер, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми надалі вважаємо, що існують ефективніші способи притягти Росію до відповідальності за її дії, ніж визнання її державою-спонсором тероризму".

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Деталі: Міллер пояснив, що такий статус потягне за собою низку негативних наслідків, у тому числі, гуманітарного характеру.

Пряма мова: "Тому ми продовжуємо переслідувати їх шляхом запровадження санкцій проти російських чиновників, санкцій проти російських компаній, експортного контролю, який послаблює російську військову машину, і будемо надалі робити це".

Що передувало: Повідомлялося, що підписання угоди про партнерство між Росією та Північною Кореєю та поглиблення військової співпраці між ними має спричинити ухвалення у Конгресі США рішення про визнання РФ державою-спонсоркою тероризму – у Сенаті представили відповідний законопроєкт.