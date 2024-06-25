Госдеп США: Усиление санкций эффективнее признания РФ спонсором терроризма

В Госдепе США считают, что усиление давления санкций и экспортных ограничений более эффективно, чем признание ее государством-спонсором терроризма.

Источник: представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы по-прежнему считаем, что существуют более эффективные способы привлечь Россию к ответственности за ее действия, чем признание ее государством-спонсором терроризма".

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Детали: Миллер объяснил, что такой статус повлечет за собой ряд негативных последствий, в том числе, гуманитарного характера.

Прямая речь: "Поэтому мы продолжаем преследовать их путем введения санкций против российских чиновников, санкций против российских компаний, экспортного контроля, который ослабляет российскую военную машину, и будем в дальнейшем делать это".

Что предшествовало: Сообщалось, что подписание соглашения о партнерстве между Россией и Северной Кореей и углубление военного сотрудничества между ними должно повлечь принятие в Конгрессе США решения о признании РФ государством-спонсором терроризма – в Сенате представили соответствующий законопроект.