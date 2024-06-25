Російська влада заявляє про масовану атаку БпЛА на Бєлгород

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив про масовану атаку БпЛА на Бєлгород і Бєлгородський район.

Джерело: Гладков у telegram, соцмережі

Пряма мова: "Місто Бєлгород і Бєлгородський район зазнали масованої атаки БПЛА".

Реклама:

Деталі: За словами Гладкова, постраждала місцева жінка. Її із закритою черепно-мозковою травмою і переломом правої руки бригада швидкої доправила в лікарню.

Крім того, зазначає губернатор, у Бєлгороді нібито вибиті вікна в 4 квартирах 4 багатоквартирних будинків. В одному приватному будинку пошкоджені покрівля і фасад. Також пошкоджені фасади 2 комерційних об'єктів, посічені 4 автомобілі та пошкоджено лінію газопостачання.

У Бєлгородському районі, за даними Гладкова, в селищі Сєвєрний у 3 квартирах багатоквартирного будинку вибиті вікна.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Пізніше Гладков додав, що 6 БпЛА атакували Яковлевський міський округ зазнав атаки ЗСУ за допомогою 6 БПЛА.

Телеграм-канал Baza написав, що дрон влетів у 5-поверхівку в місті Строітєль Бєлгородської області. Постраждали двоє людей.