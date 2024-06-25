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Российские власти заявляют о массированной атаке БпЛА на Белгород

Ольга ГлущенкоВторник, 25 июня 2024, 01:16
Российские власти заявляют о массированной атаке БпЛА на Белгород
фото: Baza

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил о массированной атаке БпЛА на Белгород и Белгородский район.

Источник: Гладков в telegram, соцсети

Прямая речь: "Город Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке БПЛА".

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Детали: По словам Гладкова, пострадала местная женщина. Ее с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки бригада скорой доставила в больницу.

Кроме того, отмечает губернатор, в Белгороде якобы выбиты окна в 4 квартирах 4 многоквартирных домов. В одном частном доме повреждены кровля и фасад. Также повреждены фасады 2 коммерческих объектов, посечены 4 автомобиля и повреждена линия газоснабжения.

В Белгородском районе, по данным Гладкова, в поселке Северный в 3 квартирах многоквартирного дома выбиты окна.

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Обновлено: Позже Гладков добавил, что 6 БпЛА атаковали Яковлевский городской округ подвергся атаке ВСУ с помощью 6 БПЛА.

Телеграм-канал Baza написал, что дрон влетел в 5-этажку в городе Строитель Белгородской области. Пострадали два человека.

Темы: Росcиябеспилотникивойна
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