Российские власти заявляют о массированной атаке БпЛА на Белгород
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил о массированной атаке БпЛА на Белгород и Белгородский район.
Источник: Гладков в telegram, соцсети
Прямая речь: "Город Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке БПЛА".
Детали: По словам Гладкова, пострадала местная женщина. Ее с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки бригада скорой доставила в больницу.
Кроме того, отмечает губернатор, в Белгороде якобы выбиты окна в 4 квартирах 4 многоквартирных домов. В одном частном доме повреждены кровля и фасад. Также повреждены фасады 2 коммерческих объектов, посечены 4 автомобиля и повреждена линия газоснабжения.
В Белгородском районе, по данным Гладкова, в поселке Северный в 3 квартирах многоквартирного дома выбиты окна.
Обновлено: Позже Гладков добавил, что 6 БпЛА атаковали Яковлевский городской округ подвергся атаке ВСУ с помощью 6 БПЛА.
Телеграм-канал Baza написал, что дрон влетел в 5-этажку в городе Строитель Белгородской области. Пострадали два человека.