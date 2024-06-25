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Україна буде за три кроки до членства в ЄС після завершення переговорів про вступ – Кулеба

Ольга Глущенко Вівторок, 25 червня 2024, 01:48
Україна буде за три кроки до членства в ЄС після завершення переговорів про вступ – Кулеба
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що після завершення переговорів про вступ до ЄС Україна буде за три кроки до повноправного членства в Євросоюзі.

Джерело: МЗС України у telegram

Деталі: За словами Кулеби, цими трьома кроками будуть такі:

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  1. Висновок Єврокомісії про успішне завершення переговорів та досягнення Україною відповідності критеріям вступу;
  2. Рішення про підписання Угоди про вступ України до ЄС;
  3. Ратифікація угоди парламентами держав-членів ЄС і набуття Україною повноправного членства в Євросоюзі

Глава МЗС наголосив, що вступ України до ЄС буде подією глобального значення для Європи.

Пряма мова: "Завтра буде інавгураційна частина, потім будуть шість кластерів переговорів, які будуть відкриватися та закриватися, це вже будуть фахівці у відповідних галузях працювати та приводити законодавство України у відповідність до стандартів ЄС".

Що передувало: Кулеба виступив на засіданні глав МЗС країн-членів Євросоюзу на запрошення топдипломата ЄС Жозепа Борреля.

Теми: Кулеба ДмитроЄСУкраїнаМЗС
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