Украина будет в трех шагах к членству в ЕС после завершения переговоров о вступлении – Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после завершения переговоров о вступлении в ЕС Украина будет в трех шагах к полноправному членству в Евросоюзе.
Источник: МИД Украины в telegram
Детали: По словам Кулебы, этими тремя шагами будут следующие:
- Вывод Еврокомиссии об успешном завершении переговоров и достижении Украиной соответствия критериям вступления;
- Решение о подписании Соглашения о вступлении Украины в ЕС;
- Ратификация соглашения парламентами государств-членов ЕС и приобретение Украиной полноправного членства в Евросоюзе
Глава МИД подчеркнул, что вступление Украины в ЕС будет событием глобального значения для Европы.
Прямая речь: "Завтра будет инаугурационная часть, потом будут шесть кластеров переговоров, которые будут открываться и закрываться, это уже будут специалисты в соответствующих областях работать и приводить законодательство Украины в соответствие со стандартами ЕС".
Что предшествовало: Кулеба выступил на заседании глав МИД стран-членов Евросоюза по приглашению топ-дипломата ЕС Жозепа Борреля.