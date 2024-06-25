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Украина будет в трех шагах к членству в ЕС после завершения переговоров о вступлении – Кулеба

Ольга ГлущенкоВторник, 25 июня 2024, 01:48
Украина будет в трех шагах к членству в ЕС после завершения переговоров о вступлении – Кулеба
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после завершения переговоров о вступлении в ЕС Украина будет в трех шагах к полноправному членству в Евросоюзе.

Источник: МИД Украины в telegram

Детали: По словам Кулебы, этими тремя шагами будут следующие:

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  1. Вывод Еврокомиссии об успешном завершении переговоров и достижении Украиной соответствия критериям вступления;
  2. Решение о подписании Соглашения о вступлении Украины в ЕС;
  3. Ратификация соглашения парламентами государств-членов ЕС и приобретение Украиной полноправного членства в Евросоюзе

Глава МИД подчеркнул, что вступление Украины в ЕС будет событием глобального значения для Европы.

Прямая речь: "Завтра будет инаугурационная часть, потом будут шесть кластеров переговоров, которые будут открываться и закрываться, это уже будут специалисты в соответствующих областях работать и приводить законодательство Украины в соответствие со стандартами ЕС".

Что предшествовало: Кулеба выступил на заседании глав МИД стран-членов Евросоюза по приглашению топ-дипломата ЕС Жозепа Борреля.

Темы: Кулеба ДмитрийЕСУкраинаМИД
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