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На дві громади Сумщини ворог скинув за добу 34 міни

Ольга Глущенко Вівторок, 25 червня 2024, 03:04
На дві громади Сумщини ворог скинув за добу 34 міни
наслідки обстрілів Сумщини, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 33 обстріли Сумської області, на Зноб-Новгородську та Есманьську громади скинули 34 міни.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 108 вибухів.Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади".

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Деталі: По Шалигинській громаді ворог бив з мінометів, 5 вибухів.

По Середино-Будській громаді здійснив удари FPV-дронами, обстріли з мінометів та артилерії. Загалом – 18 вибухів.

По Юнаківській громаді росіяни вдарили з артилерії та двома FPV-дронами, 4 вибухи.

ВІДЕО ДНЯ

У Великописарівській громаді зафіксували обстріли з мінометів, артилерії, скидання ВОГ з БПЛА – 22 вибухи.

На території Зноб-Новгородської громади росіяни скинули 8 мін.

По Краснопільській громаді здійснили мінометні обстріли, 10 вибухів.

По Хотінській громаді був обстріл з танка, 2 вибухи.

У Ворожбянській громаді зафіксували удар FPV-дронами, 3 вибухи.

На Есманьську громаду росіяни скинули 26 мін.

По Білопільській громаді ворог бив з артилерії та мінометів, 6 вибухів.

По Новослобідській громаді здійснив мінометний обстріл, 4 вибухи.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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