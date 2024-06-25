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На две громады Сумщины враг сбросил за сутки 34 мины

Ольга ГлущенкоВторник, 25 июня 2024, 03:04
На две громады Сумщины враг сбросил за сутки 34 мины
последствия обстрелов Сумщины, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 33 обстрела Сумской области, на Зноб-Новгородскую и Есманьскую громады сбросили 34 мины.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 108 взрывов, обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады".

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Детали: По Шалигинской громаде враг бил из минометов, 5 взрывов.

По Середино-Будской громаде совершил удары FPV-дронами, обстрелы из минометов и артиллерии. В общем – 18 взрывов.

По Юнаковской общине россияне ударили из артиллерии и двумя FPV-дронами, 4 взрыва.

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В Великописаревской общине зафиксировали обстрелы из минометов, артиллерии, сброс ВОГ с БПЛА – 22 взрыва.

На территории Зноб-Новгородской громады россияне сбросили 8 мин.

По Краснопольской общине осуществили минометные обстрелы, 10 взрывов.

По Хотинской общине был обстрел из танка, 2 взрыва.

В Ворожбянской громаде зафиксировали удар FPV-дронами, 3 взрыва.

На Эсманьскую общину россияне сбросили 26 мин.

По Белопольской громаде враг бил из артиллерии и минометов, 6 взрывов.

По Новослободской общине совершил минометный обстрел, 4 взрыва.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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