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США озвучили стратегію успіху України у війні проти Росії

Ольга Глущенко Вівторок, 25 червня 2024, 05:30
США озвучили стратегію успіху України у війні проти Росії
Джеймс О’Браєн, фото: Getty Images

На думку помічника Державного секретаря США у справах Європи та Євразії посла Джеймса О’Браєна, для успіху України у війні необхідно передусім позбавити РФ можливостей просуватися на сході, використовувати ближні вогневі рубежі та завдавати Україні економічних збитків.

Джерело: О’Браєн, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Коли я говорю про стратегію успіху України зараз, йдеться про те, що потрібно зупинити спроби Росії прорватися на сході. І це перший крок до успіху".

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Деталі: За його словами, це передбачає позбавлення Росії можливості використовувати її вогневі рубежі та заважати Україні відновлювати економіку.

Цього можна досягти достатнім забезпеченням українців засобами ППО та іншими озброєннями, щоби вона могла вести свою боротьбу впродовж тривалого періоду.

Пряма мова: "Тоді виникає момент, коли Росія має задуматися, чи може вона просуватися далі".

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Деталі: Крім того, зазначив представник Держдепартаменту США, визначення успіху України також полягає в тому, щоби вона, зрештою, могла контролювати всю свою міжнародно визнану територію.

Теми: СШАУкраїнавійнаРосія
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