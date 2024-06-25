США озвучили стратегию успеха Украины в войне против России

По мнению помощника Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии посла Джеймса О'Брайена, для успеха Украины в войне необходимо прежде всего лишить РФ возможностей продвигаться на востоке, использовать ближние огневые рубежи и наносить Украине экономический ущерб.

Источник: О'Брайен, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Когда я говорю о стратегии успеха Украины сейчас, речь идет о том, что нужно остановить попытки России прорваться на востоке. И это первый шаг к успеху".

Реклама:

Детали: По его словам, это предполагает лишение России возможности использовать ее огневые рубежи и мешать Украине восстанавливать экономику.

Этого можно достичь достаточным обеспечением украинцев средствами ПВО и другими вооружениями, чтобы она могла вести свою борьбу в течение длительного периода.

Прямая речь: "Тогда возникает момент, когда Россия должна задуматься, может ли она продвигаться дальше".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Кроме того, отметил представитель Госдепартамента США, определение успеха Украины также заключается в том, чтобы она, в конце концов, могла контролировать всю свою международно признанную территорию.