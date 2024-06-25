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ЗСУ за добу знешкодили 1180 окупантів, підбили 4 танки та знищили 35 артсистем

Станіслав ПогоріловВівторок, 25 червня 2024, 07:10
ЗСУ за добу знешкодили 1180 окупантів, підбили 4 танки та знищили 35 артсистем
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу захисники знешкодили 1 180 російських загарбників, втрати армії РФ у війні сягнули 536 840 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 536840 (+1180) осіб,
  • танків ‒ 8035 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15431 (+18) од,
  • артилерійських систем –  14281 (+35) од,
  • РСЗВ – 1108 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 863 (+0) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11413 (+31),
  • крилатих ракет ‒ 2324 (+1),
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19362 (+58) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2403 (+6).

Теми: Збройні силивійнаРосіявтрати у війні
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