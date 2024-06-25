ЗСУ за добу знешкодили 1180 окупантів, підбили 4 танки та знищили 35 артсистем
Вівторок, 25 червня 2024, 07:10
За минулу добу захисники знешкодили 1 180 російських загарбників, втрати армії РФ у війні сягнули 536 840 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 536840 (+1180) осіб,
- танків ‒ 8035 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15431 (+18) од,
- артилерійських систем – 14281 (+35) од,
- РСЗВ – 1108 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 863 (+0) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11413 (+31),
- крилатих ракет ‒ 2324 (+1),
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19362 (+58) од,
- спеціальної техніки ‒ 2403 (+6).