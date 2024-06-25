ВСУ за сутки обезвредили 1180 оккупантов, подбили 4 танка и уничтожили 35 артсистем
Вторник, 25 июня 2024, 07:10
За минувшие сутки защитники обезвредили 1 180 российских захватчиков, потери армии РФ в войне достигли 536 840 человек.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.06.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава - около 536840 (+1180) человек,
- танков - 8035 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 15431 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 14281 (+35) ед,
- РСЗО - 1108 (+0) ед,
- средств ПВО - 863 (+0) ед,
- самолетов - 359 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11413 (+31),
- крылатых ракет - 2324 (+1),
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 19362 (+58) ед,
- специальной техники - 2403 (+6).