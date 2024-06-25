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ВСУ за сутки обезвредили 1180 оккупантов, подбили 4 танка и уничтожили 35 артсистем

Станислав ПогориловВторник, 25 июня 2024, 07:10
ВСУ за сутки обезвредили 1180 оккупантов, подбили 4 танка и уничтожили 35 артсистем
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки защитники обезвредили 1 180 российских захватчиков, потери армии РФ в войне достигли 536 840 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.06.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 536840 (+1180) человек,
  • танков - 8035 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 15431 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 14281 (+35) ед,
  • РСЗО - 1108 (+0) ед,
  • средств ПВО - 863 (+0) ед,
  • самолетов - 359 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11413 (+31),
  • крылатых ракет - 2324 (+1),
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19362 (+58) ед,
  • специальной техники - 2403 (+6).

Темы: Вооруженные силывойнаРосcияпотери в войне
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