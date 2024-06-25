Ердоган ймовірно може зустрітися з Путіним у Казахстані – МЗС Туреччини
Вівторок, 25 червня 2024, 08:21
У Туреччині допустили, що президент Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться з правителем Росії Володимиром Путіним в Казахстані під час саміту Шанхайської організації співробітництва, який відбудеться 3-4 липня.
Джерело: глава турецького МЗС Хакан Фідан, якого цитує AFP, передає "Європейська правда"
Деталі: За його словами, Ердоган "ймовірно" зустрінеться з Путіним у Казахстані "в найближчі кілька днів".
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Міністерство закордонних справ Туреччини у коментарі агентству уточнило, що йдеться про можливу зустріч Ердогана з Путіним в Астані під час саміту Шанхайської організації співробітництва, який відбудеться 3 - 4 липня.
Передісторія:
- Востаннє Ердоган і Путін зустрічалися у вересні 2023 року в російському Сочі.
- Міністр закордонних справ Туреччини відвідав Росію на початку червня, де взяв участь у зустрічі БРІКС і був прийнятий Путіним, а також Сергєєм Лавровим.
- Ердоган готувався прийняти Путіна у лютому у Туреччині, але візит російського правителя був перенесений на пізніший термін.