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Ердоган ймовірно може зустрітися з Путіним у Казахстані – МЗС Туреччини

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 25 червня 2024, 08:21
Ердоган ймовірно може зустрітися з Путіним у Казахстані – МЗС Туреччини
Реджеп Таїп Ердоган, володимир Путін, фото: Getty Images

У Туреччині допустили, що президент Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться з правителем Росії Володимиром Путіним в Казахстані під час саміту Шанхайської організації співробітництва, який відбудеться 3-4 липня.

Джерело: глава турецького МЗС Хакан Фідан, якого цитує AFP, передає  "Європейська правда"

Деталі: За його словами, Ердоган "ймовірно" зустрінеться з Путіним у Казахстані "в найближчі кілька днів".

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Міністерство закордонних справ Туреччини у коментарі агентству уточнило, що йдеться про можливу зустріч Ердогана з Путіним в Астані під час саміту Шанхайської організації співробітництва, який відбудеться 3 - 4 липня.

Передісторія

  • Востаннє Ердоган і Путін зустрічалися у вересні 2023 року в російському Сочі.
  • Міністр закордонних справ Туреччини відвідав Росію на початку червня, де взяв участь у зустрічі БРІКС і був прийнятий Путіним, а також Сергєєм Лавровим.
  • Ердоган готувався прийняти Путіна у лютому у Туреччині, але візит російського правителя був перенесений на пізніший термін.

Теми: ЕрдоганПутінРосіяТуреччина
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