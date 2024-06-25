Ердоган ймовірно може зустрітися з Путіним у Казахстані – МЗС Туреччини

У Туреччині допустили, що президент Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться з правителем Росії Володимиром Путіним в Казахстані під час саміту Шанхайської організації співробітництва, який відбудеться 3-4 липня.

Джерело: глава турецького МЗС Хакан Фідан, якого цитує AFP, передає "Європейська правда"

Деталі: За його словами, Ердоган "ймовірно" зустрінеться з Путіним у Казахстані "в найближчі кілька днів".

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Міністерство закордонних справ Туреччини у коментарі агентству уточнило, що йдеться про можливу зустріч Ердогана з Путіним в Астані під час саміту Шанхайської організації співробітництва, який відбудеться 3 - 4 липня.

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