Эрдоган вероятно может встретиться с Путиным в Казахстане - МИД Турции

В Турции допустили, что президент Реджеп Тайип Эрдоган встретится с правителем России Владимиром Путиным в Казахстане во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, который состоится 3-4 июля.

Источник: глава турецкого МИД Хакан Фидан, которого цитирует AFP, передает "Европейская правда"

Детали: По его словам, Эрдоган "вероятно" встретится с Путиным в Казахстане "в ближайшие несколько дней".

Реклама:

Министерство иностранных дел Турции в комментарии агентству уточнило, что речь идет о возможной встрече Эрдогана с Путиным в Астане во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, который состоится 3 - 4 июля.

Предистория: