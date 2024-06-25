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Эрдоган вероятно может встретиться с Путиным в Казахстане - МИД Турции

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловВторник, 25 июня 2024, 08:21
Эрдоган вероятно может встретиться с Путиным в Казахстане - МИД Турции
Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, фото: Getty Images

В Турции допустили, что президент Реджеп Тайип Эрдоган встретится с правителем России Владимиром Путиным в Казахстане во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, который состоится 3-4 июля.

Источник: глава турецкого МИД Хакан Фидан, которого цитирует AFP, передает "Европейская правда"

Детали: По его словам, Эрдоган "вероятно" встретится с Путиным в Казахстане "в ближайшие несколько дней".

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Министерство иностранных дел Турции в комментарии агентству уточнило, что речь идет о возможной встрече Эрдогана с Путиным в Астане во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, который состоится 3 - 4 июля.

Предистория:

  • Последний раз Эрдоган и Путин встречались в сентябре 2023 года в российском Сочи.
  • Министр иностранных дел Турции посетил Россию в начале июня, где принял участие во встрече БРИКС и был принят Путиным, а также Сергеем Лавровым.
  • Эрдоган готовился принять Путина в феврале в Турции, но визит российского правителя был перенесён на более поздний срок.

Темы: ЭрдоганПутинРосcияТурция
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