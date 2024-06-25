Эрдоган вероятно может встретиться с Путиным в Казахстане - МИД Турции
Вторник, 25 июня 2024, 08:21
В Турции допустили, что президент Реджеп Тайип Эрдоган встретится с правителем России Владимиром Путиным в Казахстане во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, который состоится 3-4 июля.
Источник: глава турецкого МИД Хакан Фидан, которого цитирует AFP, передает "Европейская правда"
Детали: По его словам, Эрдоган "вероятно" встретится с Путиным в Казахстане "в ближайшие несколько дней".
Реклама:
Министерство иностранных дел Турции в комментарии агентству уточнило, что речь идет о возможной встрече Эрдогана с Путиным в Астане во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, который состоится 3 - 4 июля.
Предистория:
- Последний раз Эрдоган и Путин встречались в сентябре 2023 года в российском Сочи.
- Министр иностранных дел Турции посетил Россию в начале июня, где принял участие во встрече БРИКС и был принят Путиным, а также Сергеем Лавровым.
- Эрдоган готовился принять Путина в феврале в Турции, но визит российского правителя был перенесён на более поздний срок.