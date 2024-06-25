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МОУ: Дані оновили понад 2 млн українців, один мільйон і сто тисяч – придатні

Валентина РоманенкоВівторок, 25 червня 2024, 09:15
МОУ: Дані оновили понад 2 млн українців, один мільйон і сто тисяч – придатні
ілюстрація "Армія Inform"

В Міноборони кажуть, що серед тих людей, які оновили свої дані від 18 травня, один мільйон і сто тисяч військовозобов’язаних придатні до призову.

Джерело: речник МОУ старший лейтенант Дмитро Лазуткін в ефірі Армія TV, цитує "Армія Inform"

Пряма мова: "Це важлива інформація, тому що багато заброньованих, багато тих, хто має право на відстрочку. Тобто мільйон і сто тисяч можуть бути мобілізованими і, відповідно, стати до лав Сил оборони".

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Деталі: Загалом же, за словами Лазуткіна свої дані оновили вже близько 2,3 млн українців, в тому числі через "Резерв+" – 1,78 млн українців.

Пряма мова: "Зрозуміло, що не найближчими днями вони зможуть допомогти тим військовослужбовцям, які боронять нашу країну, але в перспективі це дуже важливо, бо йдеться про поліпшення військового обліку. Країна має знати, на кого розраховувати під час захисту".

* Новину уточнено в частині кількості оновлення даних через застосунок "Резерв+".

Теми: мобілізаціяарміяМіноборони
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